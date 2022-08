Paro de colectivos: cómo funcionarán los servicios en el AMBA

En el encuentro se iba a referir inevitablemente a la problemática, pero con la ausencia la cartera a cargo de Claudio Moroni estableció un cuarto intermedio hasta este miércoles.

De acuerdo al acta firmada las empresas de transporte fijaron que la deuda para las empresas de jurisdicción nacional asciende a $12.900 millones ($10.000 millones del estado Nacional y $2.900 millones CABA), y para las de jurisdicción bonaerense es de unos $6.700 millones

“No es que haya un conflicto, hay una situación en la que la Ciudad desde el mes de julio hasta acá no ha hecho aportes para el sistema. Sí aportó en el primer semestre en la proporción en la que ellos tuvieron posibilidad teóricamente, pero no en la proporción en la que nosotros queríamos. Por ahora no vienen poniendo nada del segundo semestre”, precisó el Subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte de la Nación, Carlos Vittor.

Cuáles son las líneas afectadas

El reclamo que llevan adelante la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) afecta a una centena de líneas que transitan por el territorio: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395.

También a las 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.