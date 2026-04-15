Cómo ahorrar hasta $25.000 en carne durante abril 2026 + Seguir en









Conocé los descuentos que ofrece la aplicación del Banco Provincia para compras en comercios de cercanía.

La planificación del consumo define el resultado final en el bolsillo.

El uso de billeteras virtuales ocupa un lugar central en la organización de gastos diarios. En este marco, Cuenta DNI se ubica entre las opciones más elegidas por clientes del Banco Provincia. Más de 10 millones de personas ordenan sus compras a partir de promociones activas. El foco en alimentos básicos marca la agenda del consumo mensual.

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Las promociones de abril incluyen beneficios específicos en rubros clave. La carne aparece como uno de los productos con mayor impacto en el presupuesto familiar. Los descuentos directos generan un incentivo para elegir medios de pago digitales.

El esquema vigente apunta a mejorar el poder de compra en comercios de cercanía. Carnicerías, granjas y pescaderías forman parte de la red adherida. Los beneficios se aplican en días determinados con condiciones claras permitiendo ordenar el gasto semanal.

cuenta dni Cuenta DNI: descuentos en carnicerías El usuario debe operar con la aplicación Cuenta DNI desde el celular para acceder a los beneficios. El pago se realiza en comercios adheridos, mediante las herramientas digitales disponibles en la billetera. Cada transacción debe cumplir con las condiciones establecidas. El uso correcto de la app habilita el acceso al descuento.

La promoción vigente establece un 20% de descuento en compras de lunes a viernes. El reintegro cuenta con un tope de $5.000 por semana. El beneficio se alcanza con consumos de $25.000 en ese período. El límite semanal define el monto máximo de ahorro posible.

El programa incluye compras en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El usuario necesita verificar la participación del comercio, antes de pagar. La información figura dentro de la aplicación y en los canales oficiales del Banco Provincia. La validación previa evita pérdidas del beneficio. El reintegro se acredita según los plazos definidos por la entidad. Cada operación debe respetar las condiciones vigentes para asegurar la devolución. El control de cada compra garantiza el cumplimiento del esquema promocional. cuenta dni.jpg Todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 La billetera digital reúne beneficios en distintos rubros durante el mes. El programa abarca desde alimentos hasta servicios y consumo recreativo. La variedad de promociones permite distribuir el gasto con descuentos activos. A continuación, el detalle completo organizado por categoría: Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes en carnicerías, granjas y pescaderías, con tope de $5.000 por semana alcanzable con $25.000 en consumos. Ahorro directo en compras diarias. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope de $15.000 mensual por persona y por marca, en locales adheridos como Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano's y Grido. Beneficios en cadenas reconocidas. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, sin incluir combustibles. Reducción en consumos dentro de estaciones de servicio. Gastronomía: 25% de descuento durante fines de semana, con tope de $8.000 semanales por usuario. Menor gasto en salidas y comidas. Supermercados: Descuentos disponibles todos los días según cadena, con un adicional del 5% para jubilados y pensionados. Ventajas para sectores específicos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales. Impulso al consumo en espacios locales. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope de $6.000 por semana. Ahorro dentro del ámbito educativo. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Compras sin límite de devolución. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Acceso a productos esenciales con beneficio activo. Cada categoría presenta condiciones específicas que el usuario debe revisar antes de pagar. El conjunto de promociones permite alcanzar un ahorro acumulado relevante a lo largo del mes.