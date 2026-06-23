¿Cómo viajar gratis con el CUD en la SUBE?: Guía paso a paso y qué pasa si falla el sistema

El nuevo sistema permite acceder al boleto gratuito, aunque el Certificado Único de Discapacidad continúa teniendo plena validez.

Las personas con discapacidad ya pueden vincular su beneficio a la SUBE, pero el certificado físico sigue vigente y puede utilizarse.

A partir del 19 de junio de 2026 empezó a funcionar una nueva modalidad para que las personas con discapacidad accedan al transporte público gratuito en colectivos de jurisdicción nacional y trenes. El sistema permite vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a una tarjeta SUBE registrada , evitando la necesidad de exhibir el documento cada vez que se realiza un viaje.

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La medida fue impulsada por la Secretaría de Transporte, con el objetivo de simplificar el acceso al beneficio y proteger los datos personales de los usuarios . El anuncio generó dudas entre miles de beneficiarios, especialmente por los inconvenientes técnicos registrados durante los primeros días de implementación y por la circulación de información errónea sobre una supuesta eliminación del CUD físico.

El Gobierno realizó aclaraciones oficiales para explicar cómo funciona el nuevo sistema, cuáles son los pasos para realizar la vinculación y qué alternativas existen si la plataforma digital presenta fallas.

Sí , la implementación de la SUBE como herramienta para acreditar el beneficio de transporte gratuito no elimina, ni reemplaza, al Certificado Único de Discapacidad. Ambos sistemas convivirán de manera permanente y la adhesión a la modalidad digital es opcional para los beneficiarios.

Esto significa que las personas con discapacidad pueden continuar utilizando el mecanismo tradicional basado en la exhibición del CUD físico para acceder al transporte gratuito.

La nueva modalidad simplemente incorpora una alternativa adicional, que permite validar el beneficio mediante la tarjeta SUBE. Quienes no hayan realizado todavía la vinculación o tengan inconvenientes con el trámite, no pierden el derecho a viajar sin costo.

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Cómo vincular tu CUD a la tarjeta SUBE por internet

El trámite se realiza a través de los canales oficiales de SUBE y requiere contar con una tarjeta registrada a nombre del titular del beneficio. La persona debe ingresar a la plataforma habilitada para la gestión y completar el proceso de vinculación, utilizando los datos asociados a su Certificado Único de Discapacidad.

Una vez validada la información, el beneficio queda asociado a la tarjeta y puede utilizarse directamente en colectivos nacionales y trenes, mediante la validación habitual de la SUBE. La medida también contempla a quienes poseen acompañante autorizado dentro del CUD. El sistema permite que ambos utilicen el beneficio vinculado a la misma tarjeta registrada.

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Qué hacer si la página web no funciona para hacer el trámite

Durante los primeros días posteriores al anuncio, numerosos usuarios reportaron dificultades para completar la vinculación del beneficio a través de Internet. Las consultas se multiplicaron en redes sociales y también se registraron largas filas en distintas dependencias públicas, debido a las fallas informáticas detectadas en el sistema.

Ante esta situación, las autoridades recordaron que la modalidad digital no es obligatoria y que el certificado físico continúa siendo válido para viajar gratuitamente. Quienes no puedan completar la vinculación online pueden seguir utilizando el mecanismo tradicional, mientras esperan la normalización de la plataforma.

La recomendación oficial es intentar nuevamente el trámite cuando el sistema se encuentre operativo o consultar los canales de atención habilitados por SUBE y la Secretaría de Transporte.

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¿Adónde denunciar si un colectivo no te acepta el CUD en papel?

Debido a que el certificado físico mantiene plena vigencia, las empresas de transporte alcanzadas por el régimen continúan obligadas a reconocerlo como acreditación válida para acceder al beneficio.

Si un conductor o una empresa rechaza indebidamente el documento, el usuario puede realizar la denuncia correspondiente ante los organismos responsables del sistema de transporte.

También se recomienda conservar los datos de la línea, el número interno de la unidad, la fecha y el horario del hecho para facilitar la investigación administrativa.