Córdoba: feroz golpiza a un adolescente durante los festejos del UPD

El adolescente tenía lesiones en la nariz y en la espalda

En el hospital local confirmaron que tenía lesiones en la nariz y escoriaciones en la espalda, por lo que estuvo en observación varias horas para corroborar que no haya complicaciones de salud tras el ataque.

policia cordoba.jpg La Policía cordobesa intervino en el brutal ataque

A pesar de que le dieron el alta, los médicos le informaron que durante un mes deberá hacerse estudios, ya que, las lesiones pueden aparecer hasta un mes después del hecho.

El adolescente sostuvo que "no recuerda a sus agresores", pero un testigo registró la golpiza y el video ya fue incorporado a la causa.

"No puedo dejar pasar lo que me pasó el domingo, de pedo no terminó peor", escribió el joven en sus redes sociales.

Allí también reflexionó: "Mañana le puede tocar a cualquiera, necesitamos hacer algo, necesitamos justicia. Todos merecemos vivir tranquilos".