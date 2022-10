Un hombre murió al caerse de un parapente en Córdoba

Jones se lanzó con su parapente y al poco tiempo habría perdido el control del aparato, y cayó a tierra causándole la muerte por el fuerte impacto.

Personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de Bomberos de la Policía intervinieron en el siniestro y, según las primeras hipótesis, podría haber perdido el control del aparato a causa del viento que se registraba esta tarde en esa zona.

La investigación del hecho está en manos de la fiscal de instrucción de la ciudad de Cosquín, Paula Kelm.

Denuncian reiterados robos en un hospital

Los médicos y enfermeros del Hospital Misericordia de Córdoba denunciaron reiterados robos, varios de ellos a manos armado, y pidieron tener más seguridad en la zona.

Las víctimas relataron que los hechos fueron cometidos contra el personal, contra los vehículos en la playa de estacionamiento y hasta en algunas áreas dentro del centro de salud

"Venimos a trabajar y no sabemos si llegamos", manifestó Matías, un residente que sufrió no de los hechos delictivos y relató: "Dejé el auto donde supuestamente debe haber un policía parado y cuando salgo de la guardia a las 20:15 me encontré con un vidrio roto. Entraron, corrieron los asientos y me robaron la rueda de auxilio".

Pablo Aguirre, otra de las víctimas, afirmó que "ya es difícil contabilizar" la cantidad de asaltos, mientras que contó que esta semana dos médicas residentes fueron asaltadas y golpeadas y, previamente le robaron a "una practicante de medicina, a punta de pistola".