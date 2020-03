Coronavirus: guía para protegerse de los rumores y las fake news

Es lógico que cuando surgen nuevos virus –de los que se conoce poco y para los cuáles aún no hay vacunas ni tratamientos específicos- la población sienta miedo. Pero para tranquilizarse, es indispensable saber dónde obtener información fidedigna, alejarse de los audios de whatsapp que se replican y acercarse a evidencia científica.

Conocer también es una manera de empoderarse. Y realizar un breve recorrido por la web con información oficial y confiable puede ayudar a tomar conciencia. Además, esta acción será más rápida y eficiente que salir a la farmacia a buscar barbijos, que no sólo están agotados sino que también sólo se indican para las personas con síntomas.

barbijos cartel_1200.jpg En las farmacias colgaron carteles que alertan por un falso desabastecimiento de barbijos o mascarillas, como se le dice en España, por el efecto coronavirus. Los expertos no los recomiendan. La foto se viralizó y causó impacto. Twitter: @Farmaenfurecida

La situación del coronavirus en el país

Para conocer el panorama argentino sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró una sección en la que emite un reporte diario sobre el Covid-19, que se puede consultar online . De acuerdo con el último documento publicado el viernes al mediodía, la Argentina no registra transmisión local. Hasta ahora, los únicos países que sí la tienen son:

China

Italia (En las regiones de Emilia-Romaña, Lombardía, Piemonte, Veneto)

Corea del Sur

Japón

Irán

A la vez, la Argentina cuenta con un protocolo ante emergencias sanitarias para la derivación y traslado de casos sospechosos detectados, en el que se define un caso sospechoso (fiebre y uno o más síntomas respiratorios como tos, dificultad respiratoria, odinofagia; que en los últimos días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de Covid-19 o tenga un historial de viaje en zonas con transmisión local) y se detalla la atención para mantener el aislamiento. La cartera sanitaria nacional emite las recomendaciones que los efectores privados toman.

Por otra parte, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós , llamó a que las personas que tengan sospechas de haber contraído el virus no concurran directamente al centro de salud, sino que llamen al 107, en el que personal entrenado determinará si se trata de un caso sospechoso o no, lo pasará a buscar y lo llevará a un centro médico para mantenerlo cuidado o aislado.

El paso a paso para atender pacientes con coronavirus

Para saber qué es lo que ocurre en un hospital cuando un paciente acude a una guardia, Ámbito consultó al doctor Adolfo Savia, jefe de Emergencias del Sanatorio Anchorena, quien indicó que en la puerta “ya hay carteles que demarcan el camino que el paciente debe seguir, para evitar al máximo el contacto con el resto del personal del sanatorio que no esté implicado con la evaluación del caso”.

“Estos pacientes son evaluados en una estación de enfermería llamada triage , en la cual un enfermero o enfermera realiza un interrogatorio sobre los síntomas respiratorios y cuáles son los países que visitó. Es el ministerio el define los países de riesgo, que no son los que han tenido casos, sino los además tienen circulación viral activa (España aún no está entre ellos). Dentro de esa sala, la enfermera, que está protegida por un vidrio, le entrega un barbijo y le explica frente a frente cómo colocárselo correctamente”, detalló Savia.

Cuando el paciente confirma la sintomatología y la visita previa a una zona de circulación viral, “pasa a un área de aislamiento, una habitación donde tiene su propio baño y va a ser evaluado de inmediato por un médico”. Dentro de ese cuarto, “se implantan medidas de llamadas “de gota y de contacto”: el médico va a entrar con camisolín, barbijo y guantes; se restringen las visitas, se limitan las entradas a la habitación y sincronizamos los ingresos de las enfermeras y la camarera para que entre una sola persona a darle la comida”.

“Si el paciente es sospechoso, primero se descarta que tenga influenza . Cuando estas muestran dan negativas, se envían al ministerio para que las analice el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS Malbrán que, por normativas oficiales, es el único que puede procesar muestras de casos. Ahí determinarán si se trata coronavirus en primer lugar y después si es el epidémico que proviene de China Covid-19, porque hay muchos otros coronavirus que existen en nuestro medio y que no son relevantes”, remarcó. Y si bien algunos centros realizan la primera prueba por su cuenta, “no es el que se recomienda oficialmente”.

Según explicó el emergentólogo Savia, los tratamientos de sostén consisten en manejar los síntomas respiratorios, “como administrar oxígeno si lo requieren, si se trata de un caso grave, manejarlo en terapia intensiva y tratar la fiebre con algún antipirético como paracetamol”. La mayoría de los episodios son leves, agregó.

¿Y si un paciente queda internado?

Los tiempos de internación o de aislamiento domiciliario están en constante evolución, dependiendo de la situación epidemiológica en el país y están determinados por las autoridades sanitarias, ya sea el Ministerio de Salud de la Nación o de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, Savia aclaró que “para la mayoría de los casos que hay en nuestra zona, la internación es una medida de contención de la enfermedad en un entorno de aislamiento bien llevado, no porque tengan una necesidad médica de internarse”, indicó Savia.

Prevención y panorama mundial

Para estar informado sobre cómo se propaga el virus originado en China, se debe consultar ante todo a la OMS, que emite reportes sobre el avance de la enfermedad . También en las redes del organismo se pueden seguir las conferencias de prensa con las últimas novedades.

Para los que prefieren visualizar los datos en gráfico y números, la iniciativa de la Universidad Johns Hopkins de EEUU realizó un mapa en tiempo real que contabiliza los casos en todos los países según los reportes mundiales.

Embed

Desde la OMS se informan cuáles son las medidas de protección y la primera de ellas es el lavado de manos. De hecho, esta simple acción es tan importante que hasta tiene su propio día mundial (el 15 de octubre) y estas son las instrucciones para higienizarlas correctamente. También están cubrirse la boca al toser y estornudar, mantenerse a un metro de distancia de las personas que presenten síntomas como fiebre, tos y estornudos (ya que la infección se transmite por gotitas, que no circulan en el aire por su peso), limpiar las superficies y evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos.

Dudas frecuentes sobre la propagación del coronavirus

Más allá de los datos oficiales, siempre surgen preguntas. Para responderlas Ámbito contactó al médico infectólogo Lautaro de Vedia, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), quien informó que el nuevo virus “tiene un promedio mundial de letalidad del 2,4%, número que se calcula al dividir el número de decesos, por el de casos reportados”. Por eso, el experto opina que este porcentaje “también podría ser incluso menor, si se toma en cuenta que pueden haber personas con casos leves a nivel mundial que no hayan acudido al médico”.

Los grupos con más riesgo de sufrir complicaciones por coronavirus “son los adultos mayores y las personas con comorbilidades , según estudios ya publicados en distintas revistas científicas, como The New England Journal of Medicine o JAMA”, remarcó.

Por último, Lautaro de Vedia remarcó que en las superficies “el virus vive poco, no más de seis horas”, por el que se recomienda limpiarlas; que en caso de no conseguir alcohol en gel –en distintos locales está agotado- “este producto se puede reemplazar por alcohol común o por un buen lavado de manos con agua y jabón”, y que por último, como aún los casos confirmados son muy pocos la SADI no cambió su recomendación de poder tomar mate con tranquilidad.

Embed #COVID19 - Para enfermedades respiratorias, la SADI recuerda que las mejores medidas para prevenirlas son: el lavado frecuente de manos, el cuidado al toser (usar pañuelos descartables o el codo), y la vacunación para gripe y neumonía de las personas con factores de riesgo. pic.twitter.com/hscDIuizxc — Sociedad Argentina Infectología (@SADI_ORG) February 19, 2020

En síntesis, informarse con fuentes fidedignas, tomar medidas de precaución simples pero eficaces y consultar a los servicios disponibles ante la duda, son tres acciones perfectas para protegerse, no sólo de los patógenos más novedosos o más conocidos, sino también del miedo, de la estigmatización y de las fake news.