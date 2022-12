Perro del infierno: de qué se trata la nueva cepa de Covid-19 y cuáles son sus síntomas

La decisión de emparentar dicho mito con la subvariante Ómicron BQ.1 haría referencia al nivel de transmisión de la misma, es decir, a la dificultad para escapar de la misma, al igual que del perro mítico.

Situación actual de Covid en Argentina

Desde la cartera sanitaria nacional, este lunes informaron que se registraron 27.119 nuevos casos de Covid-19. Además dijeron que se reportaron 7 muertes por este virus. La cifra de contagios de la última semana en la Argentina, representó un 115% más de casos que el domingo pasado.

En ese marco, la recomendación sigue siendo aplicarse la dosis correspondiente a cada persona para seguir reforzando el esquema. Pero no fue solo eso, las recomendaciones en base a esta situación no solo alcanzaron al refuerzo de vacunas. También se recomendó el uso de barbijos en lugares cerrados y transporte público. Y se volvió a insistir con la ventilación de los ambientes. Además se remarcó la importancia de no ir a trabajar en el caso de presentar síntomas.

Los síntomas que genera esta subvariante