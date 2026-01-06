Confirman nuevos contagios de Gripe H3N2 en la Argentina y refuerzan el llamado a la vacunación

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó los casos. Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza son los lugares afectados.

La Argentina volvió a registrar casos de Gripe A (H3N2) , una situación que generó alerta en el sistema sanitario , aunque las autoridades insisten en que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para reducir la circulación viral y evitar cuadros graves que deriven en internaciones .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional , se detectaron casos en Buenos Aires , Santa Cruz , Ciudad de Buenos Aires , Neuquén y Mendoza , con un total de 18 pacientes confirmados hasta el momento.

Del total de 18 casos secuenciados , las autoridades sanitarias informaron que nueve correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), ocho se vincularon al subclado J.2.3, y uno se asoció al subclado J.2.2 .

Dentro del subclado K , cinco pacientes requirieron internación , mientras que cuatro fueron atendidos de manera ambulatoria . Un dato considerado positivo es que no se registraron fallecimientos vinculados a estos contagios.

En cuanto a los antecedentes epidemiológicos, de esos nueve casos , dos presentaron viajes recientes a Europa , uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego . Los cuatro restantes no refirieron viajes previos.

La vacunación sigue siendo la herramienta más eficiente para la prevención de contagios.

Recomendaciones del sistema de salud

Las autoridades reiteraron las medidas generales para prevenir la transmisión de infecciones respiratorias agudas:

Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza , SARS-CoV-2 , neumococo , Haemophilus influenzae tipo B , Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio .

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

No compartir objetos personales como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Limpiar y desinfectar superficies en contacto con personas enfermas usando agua y detergente, jabón o alcohol al 70 % .

Ventilar adecuadamente los ambientes, sobre todo los espacios cerrados.

Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas hasta presentar mejoría clínica y cumplir al menos 24 horas sin fiebre, sin uso de antitérmicos.

Recomendaciones para personas que viajan

Para quienes viajen o regresen de países con circulación de influenza, se aconseja:

Mantener las medidas generales de prevención durante el viaje y al regreso.

Ante la aparición de síntomas respiratorios , reducir al mínimo las interacciones y evitar el contacto con otras personas.

Consultar oportunamente al sistema de salud ante el empeoramiento del cuadro, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo.

Indicaciones para los equipos sanitarios

Frente al escenario actual, las autoridades recomendaron a los equipos sanitarios “seguir los lineamientos para la prevención, control y atención clínica de las infecciones respiratorias agudas (IRAs), así como mantener una vigilancia fortalecida de los distintos componentes de la estrategia de vigilancia”.

También remarcaron la importancia de la subtipificación y caracterización genética de muestras seleccionadas, con el objetivo de detectar de forma temprana cambios en los patrones de circulación viral y asegurar una respuesta virológica oportuna.

La importancia de la vacunación

La vacunación antigripal, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación desde 2011, tiene como objetivo “reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas de la infección por virus influenza en los grupos de mayor riesgo”.

En ese marco, se recomendó a los equipos de salud sostener la indicación anual de la vacuna antigripal para los grupos poblacionales priorizados, recordando que su aplicación oportuna constituye una medida preventiva clave para evitar complicaciones asociadas a la influenza.