Cómo evitar multas inesperadas: los pasos para activar radares en Google Maps

En época de vacaciones, millones de argentinos circulan por rutas y autopistas. Sin embargo, manejar por ellas requiere de respetar la reglamentación para evitar accidentes y fotomultas. Debido a esto, Google Maps ofrece una función puntual para esquivar las alertas de radares y controles de velocidad.

La aplicación cuenta con un sistema que informa en tiempo real la presencia de scáners fijos, móviles y controles policiales a lo largo del recorrido. Las advertencias aparecen tanto en pantalla con mensajes y emojis como por avisos sonoros, lo que permite anticiparse y adecuar la velocidad antes de ingresar a un tramo controlado.

La herramienta se apoya en un desarrollo de información oficial disponible, datos históricos de la red vial y reportes realizados por los propios usuarios. Tiene un objetivo claro: reforzar la atención del conductor en zonas sensibles que no son tan conocidas, donde además, suelen aplicarse límites de velocidad más bajos o donde se intensifican los controles por razones de seguridad vial.

Los pasos para activar el detector de radares en Google Maps Si bien la función de Google Maps se puede activar de forma automática, es necesario verificar manualmente que esté activa. A continuación, los pasos para activarla.

Dirigirse a "Configuración" de la aplicación.

de la aplicación. Acceder a “Ajustes de navegación” .

. Buscar la opción “Radar de velocidad” .

. Encender el interruptor correspondiente para que los avisos aparezcan durante el recorrido. Esta función no está disponible de forma uniforme en todos los países. Esto quiere decir que, si la opción no figura en el menú, puede deberse a que Google no habilitó el sistema de alertas de radares en esa región.

No obstante, es importante aclarar que, este tipo de aplicaciones no reemplazan el respeto por las normas de tránsito ni la atención permanente al volante, pero sí ayudan a reducir imprevistos y a transitar con mayor previsión.

