Crece la estafa de los autos mellizos en la Argentina: más de 80.000 vehículos clonados circulan por el país







Cuando llega al Registro Automotor, el comprador descubre que el vehículo fue robado y tiene papeles falsificados: título, cédula, seguros y verificación policial.

Las estafas por venta de autos mellizos son cada vez más frecuentes

En la Argentina circulan más de 80.000 vehículos “mellizos”, según un relevamiento en el que se comprobó que el 80% corresponde a camionetas utilitarias, 4x4 y pick ups medianas y grandes.

El relevamiento fue realizado por las ONG Defendamos Buenos Aires y Defendamos la República Argentina, lideradas por el abogado Javier Miglino, quien advirtió que la venta de estos autos clonados es una estafa cada vez más frecuente, impulsada por publicaciones en plataformas como Marketplace y OLX. “Las víctimas suelen pagar antes de revisar el vehículo. Cuando llegan al Registro Automotor, descubren que fue robado y tiene papeles falsificados: título, cédula, seguros y verificación policial”, explicó.

Crece la estafa de los autos "mellizos" en la Argentina Según el abogado, detrás del delito operan dos bandas: una se encarga de robar los vehículos y la otra falsifica la documentación. Los autos se “enfrían”, se les cambian las patentes y se dejan estacionados unos días para evitar alertas. “El mellizo replica los datos de un vehículo igual que circula legalmente, por eso pasa desapercibido en los controles”, agregó.

autos mellizos Especialistas advierten que la venta de estos autos clonados es una estafa cada vez más frecuente, impulsada por publicaciones en plataformas como Marketplace y OLX. El artículo 292 del Código Penal prevé penas de tres a ocho años por falsificar documentación vinculada a la identidad o propiedad de vehículos. Miglino recomienda hacer las operaciones en el Registro Automotor, ya que los estafadores actúan cuando estos están cerrados.

También alertó sobre la conexión entre este tipo de delitos y las llamadas “viudas negras”, que en 2025 provocaron al menos 26 muertes. “Muchas de ellas usan o venden autos mellizos. Dos fueron detenidas en Villa Lugano con una Volkswagen Nivus robada, acompañadas por otra mujer en un Audi A1”, recordó Miglino. Ambas fueron arrestadas tras intentar sobornar a los agentes y los vehículos quedaron a disposición de la Justicia.

