Crimen de Tomás Tello: uno de los detenidos intentó suicidarse

Los mayores de edad aprehendidos son Avedis Kopelian, Federico Gonzalo Brandon, Carlos Omar Amestoy, Roberto Nicolás de Jesús Ochoa, Darío Javier Espinosa, Aram Kopelian y Damián Kopelian y todos ellos se negaron a declarar.

A ellos se suman los dos menores que ahora también están detenidos con prisión preventiva. Inicialmente, ambos se habían negado a declarar, al igual que toda la patota acusada, aunque luego uno de ellos pidió hablar y dio su versión de los hechos donde buscó desligarse del ataque.

El último detenido por el asesinato de Tomás Tello niega haber participado del crimen

El último detenido por el crimen de Tomás Tello, Roberto Cejas, negó haber participado del ataque y aseguró ser amigo de la víctima.

El hombre de 29 años fue el último detenido por el asesinato del joven en la ciudad del Partido de la Costa. Ahora, dio su versión de los hechos desde el penal de Dolores y aseguró que él defendió a Tomás.

Cejas está acusado de ser "partícipe necesario" del homicidio de Tello pero, en declaraciones con el canal de noticias TN, el hombre aseguró que él no tuvo nada que ver con el ataque y afirmó que era amigo del joven. "No sé por qué estoy detenido, yo no tuve nada que ver", expresó.

