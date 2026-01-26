Crimen en Zárate: detuvieron a un hombre que mató a la expareja de su novia en una estación de servicio + Seguir en









El ataque ocurrió poco antes de las 21, cuando dos hombres comenzaron a discutir en el predio de la estación y uno atacó con un arma a otro.

Un hombre mató a la expareja de su novia en una estación de servicio en Zarate.

Un violento incidente conmocionó a la localidad bonaerense de Zárate durante la noche del domingo, cuando un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en medio de una discusión ocurrida en una estación de servicio.

El ataque ocurrió poco antes de las 21, cuando dos hombres comenzaron a discutir en el predio de la estación. Aparentemente, el agresor mantenía un conflicto previo con la víctima, quien era la expareja de su actual novia.

La violencia escaló y el agresor sacó un arma, realizó varios disparos y uno de ellos impactó en el pecho de la víctima. De acuerdo a lo informado, el agredido tenía entre 35 y 40 años y se encontraba acompañado por su hija menor al momento del ataque.

Tras caer herido, fue asistido de inmediato por personas que se encontraban en el lugar, quienes intentaron salvarle la vida practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 20 minutos, hasta la llegada de una ambulancia privada. Sin embargo, murió mientras era trasladada al Hospital Virgen del Carmen de Zárate.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga. Por ese motivo, las fuerzas de seguridad iniciaron un operativo de búsqueda que terminó con la detención del sospechoso. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que intenta reconstruir con precisión cómo se desencadenaron los hechos y si existían antecedentes de conflicto entre las partes.

