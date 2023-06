Cuánto tiempo le dedican los padres a sus hijos

La inmensa mayoría de los padres evalúan positivamente su rol paternal, incluso más de la mitad califican su performance en este rol como excelente o muy bueno. Es interesante destacar que se autoevalúan mejor los padres que trabajan vs los que no trabajan.

En relación a este último punto, a pesar de participar menos en los grupos de Whatsapp que las madres, detectamos que los hombres que lo hacen están más satisfechos con su funcionamiento como canal de comunicación que las mujeres.

6 de cada 10 hombres argentinos mayores de 16 años son padres. Sin embargo, un 25% de los hombres argentinos no tiene hijos ni planea tenerlos en el futuro. Esta cifra está por sobre el promedio global de hombres que no planean tener hijos (18%), ranking que está encabezado por Hong Kong (37% señala no ser ni tener planes de ser padre).

Además, la cifra de hombres que no tienen hijos ni planean tenerlos crece al 46% de los jóvenes argentinos de 16 a 24 años. Si bien este dato es indicativo dado que las opiniones y los planes pueden cambiar, es necesario atenderlo, ya que tiene un potencial impacto directo en la pirámide poblacional actual.

Los estudios muestran que aún existe margen para aumentar el involucramiento masculino en la vida cotidiana y en ciertas tareas específicas de sus hijos/as. Promover una participación más equitativa de los padres no solo es beneficioso para los hijos/as, sino que impacta positivamente en la satisfacción que sienten los padres, y contribuye a construir una sociedad más igualitaria y justa.