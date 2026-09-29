Cumbre del G20 Joven analizó los desafíos futuros de las pymes

El acceso al financiamiento, la inteligencia artificial, la simplificación regulatoria y la internacionalización estuvieron entre los ejes centrales.

El encuentro reunió a más de 400 jóvenes empresarios de los países del bloque y abordó una agenda marcada por la necesidad de simplificar regulaciones, ampliar el acceso al capital, facilitar la adopción responsable de inteligencia artificial y fortalecer la educación emprendedora.

La cumbre del G20 Joven puso en el centro de la agenda los desafíos que enfrentan las pymes para crecer, financiarse, adoptar nuevas tecnologías y competir en mercados internacionales. La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) participó del encuentro realizado en Viena, Austria, donde una delegación de más de 20 empresarios argentinos acompañó la firma del Comunicado de Viena 2026, un documento con recomendaciones dirigidas a los gobiernos del G20.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro reunió a más de 400 jóvenes empresarios de los países del bloque y abordó una agenda marcada por la necesidad de simplificar regulaciones, ampliar el acceso al capital, facilitar la adopción responsable de inteligencia artificial y fortalecer la educación emprendedora. Para las pymes, el eje pasó por reducir obstáculos burocráticos y mejorar las condiciones para invertir, escalar y exportar.

UNAJE fue la representación argentina dentro del G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA). La comitiva estuvo integrada por empresarios de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Misiones, San Juan, Santa Fe y Tucumán, y fue encabezada por Fausto Brighenti, presidente de Argentina en el G20 YEA y director de Turnia S.A.; Julián Losardo, director ejecutivo de UNAJE y Sherpa G20 YEA; y Juan Guido Camaño, presidente de UNAJE y CEO de CTL Information Technology.

Uno de los principales planteos del Comunicado de Viena fue la necesidad de impulsar regulaciones más simples, inteligentes y predecibles. Los jóvenes empresarios advirtieron sobre el impacto que tienen los trámites repetitivos, los requisitos desproporcionados y las normas fragmentadas sobre el crecimiento de las pymes.

El documento propone evaluar el impacto de nuevas regulaciones sobre jóvenes empresarios y pymes, avanzar en la digitalización de procesos administrativos, establecer plazos claros para los trámites y reducir barreras que dificultan la internacionalización.

El financiamiento fue otro de los puntos centrales. El G20 YEA pidió modernizar la arquitectura financiera para acompañar las distintas etapas de desarrollo de las empresas, desde el capital de trabajo hasta el financiamiento para exportaciones, garantías públicas, venture capital y capital para el crecimiento.

También propuso actualizar los criterios de evaluación crediticia, facilitar una segunda oportunidad luego de procesos de insolvencia y hacer más rápidos, económicos y transparentes los pagos y servicios financieros internacionales.

Inteligencia artificial y competitividad digital

La adopción de inteligencia artificial apareció como uno de los grandes desafíos futuros para las pymes. El documento sostiene que los gobiernos deben facilitar el acceso a tecnologías emergentes, capacidad de cómputo, ciberseguridad, mentorías y espacios de experimentación.

El pedido de los jóvenes empresarios apunta a evitar que la transformación digital quede concentrada sólo en grandes compañías. Para eso, plantean incentivos que permitan a las pymes incorporar inteligencia artificial sin enfrentar costos o exigencias regulatorias imposibles de sostener.

Al mismo tiempo, el G20 YEA pidió marcos regulatorios claros, previsibles y basados en riesgos, con protección sobre privacidad, propiedad intelectual y seguridad, pero sin imponer cargas desproporcionadas a las empresas más pequeñas.

Educación emprendedora y habilidades del futuro

El Comunicado de Viena también plantea convertir la educación emprendedora, financiera y digital en una prioridad permanente. La propuesta incluye incorporar esos contenidos desde la escuela secundaria hasta la universidad y la formación profesional.

Entre los temas mencionados aparecen inteligencia artificial, ciberseguridad, liderazgo, pensamiento crítico, educación financiera y herramientas prácticas para crear y gestionar empresas.

La alianza también propuso fortalecer el aprendizaje basado en proyectos reales, mentorías y articulación entre instituciones educativas, empresas, inversores y organizaciones de emprendedores.

La voz argentina en el G20 Joven

Fausto Brighenti participó de la firma del documento en representación argentina. Además, la delegación de UNAJE intervino en paneles, espacios de intercambio y reuniones bilaterales para compartir experiencias, explorar oportunidades comerciales y ampliar vínculos con empresas de otros mercados.

“Recibimos mucho interés de las otras delegaciones en relación a las industrias que nosotros representamos. Eso nos dio la oportunidad a conversaciones y reuniones bilaterales con delegados, sherpas y presidentes de otras delegaciones”, señaló Juan Guido Camaño, presidente de UNAJE.

La participación argentina también buscó abrir nuevas oportunidades de internacionalización. Julián Losardo, director ejecutivo de UNAJE y Sherpa G20 YEA, destacó que el G20 es “un espacio único para conocer empresas y empresarios de todo el mundo y de todos los sectores, y entender hacia dónde están yendo cada una de las industrias”.

Según Losardo, la participación de UNAJE estuvo alineada con la postura argentina en el G20 y con el trabajo del Sherpa argentino, el embajador Federico Pinedo, con foco en abrir nuevas oportunidades de negocios y cooperación internacional.

Sustentabilidad e internacionalización

La agenda también incluyó debates sobre sustentabilidad y nuevos modelos productivos. Natalia Carpio, empresaria de UNAJE y cofundadora de CR Consultora en Sustentabilidad, participó del panel “Regenerative Systems & Sustainability”, junto con representantes de Italia y Canadá.

Allí compartió experiencias de compañías argentinas que, a partir de políticas de triple impacto, desarrollaron nuevas unidades de negocio y lograron abrir mercados en Europa y Estados Unidos.

La presencia en Viena forma parte de la agenda de internacionalización de UNAJE, que también integra la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE). Bajo el concepto “Unidos, inspiramos. Conectados, transformamos”, la organización busca generar redes de intercambio y oportunidades para empresas argentinas.

UNAJE cumple este año 25 años y reúne a 600 jóvenes empresarios menores de 45 años, con presencia en 12 provincias y compañías que generan más de 35.000 puestos de trabajo directos.