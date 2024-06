Daniel Sabsay advirtió sobre los riesgos de dejar sin control sanitario a los medicamentos

Daniel Sabsay: Responder qué va a pasar es muy difícil. Si en los legisladores prima el apego a la Constitución y al derecho, el DNU no debería aprobarse. Hay una tercera posibilidad que es que el DNU 70/2023 no sea tratado por Diputados, con la actual regulación el DNU queda vigente si no es rechazado expresamente por las dos cámaras del Congreso, lo cual creemos que es inconstitucional.

Periodista: ¿Qué artículos son los menos sustento jurídico tienen?

Daniel Sabsay: La idea detrás del DNU 70 fue liberalizar el mercado farmacéutico y aumentar la competitividad. Luego, el Gobierno dictó otro decreto, el 63/2024, para corregir algunas cuestiones, lo cual evidencia que “legislar” mediante DNU es una práctica antidemocrática bastante ineficiente. Esta idea choca con una concepción diferente de la actividad farmacéutica que entiende que el medicamento es un bien social y que defiende el uso racional de medicamentos, ya que las farmacias son una extensión del sistema de salud.

Alguno de los artículos más graves del DNU son aquellos que afectan la actividad farmacéutica, como el 314, que permite a las farmacias constituirse mediante cualquier figura jurídica; o el artículo 319, que deroga artículos de la ley de farmacias, derogando al mismo tiempo la presencia efectiva de un profesional farmacéutico para la dispensa al público de medicamentos o eliminando el bloqueo exclusivo y excluyente de título profesional en un solo establecimiento sanitario.

Asimismo, es un DNU que tiene pretensión de avanzar sobre el poder de policía provincial y las competencias no delegadas a la nación. Es necesario recordar que la robustez de la legislación en la provincia de Buenos Airesla encontramos no solo en la ley 10.606 (de farmacias), sino también la Ley de Medicamentos 11.405, que establece prescripción por nombre genérico, la venta solo en farmacias y la presencia de un farmacéutico en cada uno de los eslabones de la cadena que recorre el medicamento.

Periodista: ¿Y qué impacto tiene esto?

Daniel Sabsay: El DNU alienta la modificación de los requisitos establecidos en las leyes provinciales y posibilita la entrada de cadenas de farmacias desvirtuando los sistemas de salud provinciales.

Periodista: Una institución farmacéutica presentó una medida cautelar que fue rechazada, ¿por qué?

Daniel Sabsay: Nuestro sistema constitucional se basa en la idea de división de poderes. El objetivo de esa idea es que 'el poder detenga al poder' y se generen frenos y contrapesos. Eso implica que el Poder Judicial no puede realizar sentencias sobre consultas jurídicas o legislación que le compete a los órganos políticos. Por eso los jueces son muy reacios a tomar casos en los que no se demuestra una afectación concreta, individualizada y no meramente hipotética o conjetural. Si los jueces opinaran de cualquier tema se podría violar la división de poderes, porque estarían ejerciendo facultades legislativas. Los rechazos a los planteos de inconstitucionalidad están viniendo por ese lado, en la dificultad de mostrar una concreta afectación, ya que no todo lo que es inconstitucional es declarado como tal por la justicia.

Periodista: Pero en la provincia de Buenos Aires hay una ley que regula las farmacias, ¿el DNU no interfiere en una jurisdicción donde no es competente?

Daniel Sabsay: Efectivamente. Obviamente el Gobierno nacional pretende que se imponga una visión desde el consumidor y la comercialización. Pero que el Estado nacional adopte medidas tendientes a facilitar la comercialización y distribución de medicamentos a nivel nacional, no puede afectar el alcance del ejercicio de la actividad de expendio de productos farmacéuticos en el ámbito local, lo cual es claramente competencia de la provincia. El Poder Ejecutivo crea un estado de incerteza a propósito. En el caso Farmacity, la CSJN ya dijo que incumbe a la provincia decidir el nivel de protección de la salud pública que debe garantizarse en el expendio de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos.

Periodista: Teniendo en cuenta en el choque de jurisdicciones y que la salud es potestad de las provincias, ¿puede haber una lluvia de juicios contra el Estado nacional por esta medida?

Daniel Sabsay: Puede haberla, pero dependerá de los afectados y la posibilidad de demostrar un “caso o controversia”. La apertura indiscriminada y la visión que el mercado debe organizar toda la actividad farmacéutica choca con las legítimas políticas públicas provinciales en la materia. El legislador provincial optó por un sistema de salud que permite asegurar un nivel más elevado de protección en la dispensa y en el abastecimiento adecuado de medicamentos a la población. Esto no puede ser afectado por un DNU que viola la división de poderes en sentido horizontal (Poder Legislativo Nacional), sino también vertical (a las jurisdicciones provinciales).

Periodista: Esta desregulación, ya se discutió y aplicó antes. ¿Por qué se dio marcha atrás en su momento?

Daniel Sabsay: Evidentemente, existen intereses económicos detrás, que pretenden abrir indiscriminadamente un mercado, sin medir las consecuencias para la población. Es necesario entender que los farmacéuticos profesionales, luego de estudiar años, no explotan una farmacia con un mero ánimo de lucro, sino que también existen motivaciones que responden a un criterio profesional, basado en el conocimiento y la ciencia.

Periodista: ¿Cómo afecta a los bonaerenses?

Daniel Sabsay: De la peor manera, porque expone a la población a problemas muy graves en un tema muchas veces irreversible como lo es la salud. Afortunadamente, veo que mientras el Gobierno nacional se maneja irresponsablemente, hay instituciones, cómo el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que trata de cuidar a la población. Los veo haciendo campañas de concientización y trabajando día y noche remarcando los peligros de estas medidas que se están tomando. Creo que el Gobierno aún está a tiempo de rever estas decisiones que se tomaron de forma inconsulta y dar marcha atrás.