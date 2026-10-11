Día de la raza o Día del respeto a la diversidad cultural 2026: qué dice la ley y qué se conmemora cada 12 de octubre

El Gobierno de Javier Milei recuperó la denominación tradicional en sus comunicaciones, pero la legislación vigente mantiene otro nombre oficial.

El 12 de octubre de 2026 se conmemora en Argentina bajo la denominación legal de Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El 12 de octubre de 2026 vuelve a generar debate en la Argentina por la denominación de una de las conmemoraciones más tradicionales del calendario nacional. Mientras el gobierno de Javier Milei retomó el uso de “Día de la Raza”, la Ley 27.399 mantiene oficialmente el nombre de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

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La diferencia entre ambas denominaciones responde a los cambios que atravesó la fecha a lo largo de la historia argentina. Aunque la actual administración utiliza el nombre tradicional en sus comunicaciones institucionales, no se modificó la legislación que establece cómo debe denominarse el feriado nacional.

La conmemoración del 12 de octubre fue establecida como feriado nacional en 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, mediante un decreto que recordaba la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492.

Durante décadas, la jornada fue conocida como Día de la Raza, una denominación vinculada con la idea del encuentro entre las culturas europea y americana y el proceso de mestizaje que se desarrolló posteriormente.

Sin embargo, en 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 1584/2010, que reemplazó esa denominación por Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La modificación buscó promover una mirada centrada en el reconocimiento de los pueblos originarios, el diálogo intercultural y la diversidad de identidades.

El gobierno de Javier Milei volvió a utilizar la expresión Día de la Raza, aunque la Ley 27.399 conserva el nombre establecido en 2010.

Posteriormente, la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales, mantuvo ese nombre en su texto. Por lo tanto, pese a que la gestión de Javier Milei recuperó la expresión Día de la Raza en sus comunicaciones, la denominación legal vigente continúa siendo Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Qué se conmemora cada 12 de octubre en Argentina

La fecha recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492, un acontecimiento que marcó el comienzo de un proceso de contacto, conquista y colonización europea del continente americano.

Históricamente, la celebración estuvo asociada con el denominado descubrimiento de América. Sin embargo, con el paso de los años, distintos países comenzaron a revisar el significado de la jornada y a incorporar perspectivas relacionadas con las consecuencias de la colonización para los pueblos indígenas.

La fecha recuerda la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492 y el comienzo del proceso de colonización europea.

En Argentina, el cambio de denominación de 2010 buscó dejar atrás una interpretación centrada exclusivamente en la llegada de los europeos y promover la reflexión sobre la diversidad cultural, los derechos y la historia de los pueblos originarios.

Este año, el feriado cae lunes 12 de octubre, por lo que se conforma un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12. Las actividades laborales y escolares habituales se retomarán el martes 13.

Cómo se conmemora el 12 de octubre en otros países de América Latina

La jornada también se recuerda en distintos países de América Latina, aunque su denominación y significado varían según la historia y el enfoque adoptado por cada Estado.

Mientras algunos mantienen referencias a la llegada de Colón, otros priorizan el reconocimiento de las comunidades indígenas y sus procesos históricos de resistencia.

Entre las principales denominaciones utilizadas se encuentran:

Bolivia: Día de la Descolonización.

Chile: Día del Encuentro de Dos Mundos.

Colombia, Honduras y El Salvador: Día de la Raza.

Ecuador: Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad.

México: Día de la Nación Pluricultural.

Nicaragua y Venezuela: Día de la Resistencia Indígena.

Perú: Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural.

Panamá: Día de la Hispanidad, Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América.

Uruguay: Día de la Diversidad Cultural.

Por su parte, España celebra el 12 de octubre como su Fiesta Nacional, una jornada también conocida popularmente como Día de la Hispanidad.

Las diferentes denominaciones reflejan las distintas interpretaciones históricas sobre la llegada de los europeos a América y el lugar que ocupan los pueblos originarios en la memoria colectiva de cada país.