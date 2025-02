Doble crimen de Florencio Varela: el abogado de la familia de Paloma pedirá una nueva pericia sobre el cuerpo

En declaraciones radiales, el letrado remarcó: "Ayer me hice cargo de la defensa de la familia de Paloma. Estamos analizando todas las pruebas del expediente. Creemos que Paloma y Josué fueron víctimas de un ataque de carácter sexual seguido de muerte ".

En ese sentido, mencionó la opinión del padre de Paloma, quien "sostiene que fueron víctimas de un ataque sexual. No habla sin fundamentos. El fiscal no niega que haya podido pasar, dice que no hay pruebas". Y agregó: "Vamos a pedir una nueva pericia sobre el cuerpo de Paloma para poder determinar la hipótesis que sostenemos".