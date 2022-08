Homenajearon a los docentes bonaerenses Sandra y Rubén a 4 años de su muerte

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUD) estuvo a la cabeza del homenaje y de la marcha hasta la fiscalía a cargo de la causa y del Consejo Escolar del distrito, ambos ubicados en el centro de la localidad de Moreno.

Calamano y Rodríguez murieron cuando explotó el sistema de gas de la escuela, mientras preparaban el desayuno para los estudiantes.

Marcha y homenajes

"Fue una jornada movilizante", indicó a Télam Mariana Cattaneo, secretaria general de la CTA regional Moreno, Merlo y Marcos Paz y precisó que la actividad comenzó a las 8.06 cuando se hizo sonar una sirena (hora exacta de la explosión).

Luego, docentes de establecimientos públicos y privados del Frente de Unidad Docente Bonaerense (Suteba, FEB, Sadop, AMET, Udocba), estudiantes y familias se concentraron en la ruta 23 y Las Catonas para movilizar hasta la fiscalía.

La marcha hizo una parada en la Plaza Fuentealba y continuó poco después hacia la sede del Consejo Escolar, donde ayer se montó un escenario para la vigilia y hoy fue presentada la orquesta de la Escuela 49.

"Redoblamos el compromiso del pedido de justicia para que haya escuelas dignas y seguras", indicó Cattaneo.

Explicó que el reclamo de justicia tiene dos aspectos: "Que se condene a quienes están imputados: el interventor (del Consejo Escolar de Moreno) Sebastián Nassif y el gasista Christian Ricobene" y que también sean imputados "los responsables políticos" de la explosión, "es decir el exdirector general de Cultura y Educación Gabriel Sanchez Zinny y la exgobernadora María Eugenia Vidal".

Denuncias

Los gremios y la comunidad educativa denunciaron en varias oportunidades que aquella falla en la infraestructura escolar que causó la explosión jamás "fue atendida por el gobierno de María Eugenia Vidal y ni por su ministro de Educación Sánchez Zinny".

Además, remarcaron que la Escuela 49 "tenía ocho denuncias realizadas por ese motivo".

Por su parte, la secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, sostuvo que "Vidal frenó la inversión en infraestructura educativa durante su gestión" y, por eso, "la explosión en esa escuela de Moreno fue un acto de desidia".

"Entre los pedidos que le habíamos hecho a Vidal antes de la explosión estaba la escuela número 49 de Moreno", aseguró la dirigente sindical en declaraciones radio AM 750 y evaluó que el Poder Judicial "tiene una deuda" con los docentes y con las familias de los fallecidos.

Por su parte, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, consideró que siguen siendo "impactantes y schockeantes" las muertes de Sandra y Rubén.

"Ahora me toca como intendenta de Moreno reparar todo lo que no se hizo antes", aseguró Fernández e indicó que durante su gestión debió profundizar los trabajos en cuatro escuelas para mejorar las instalaciones de gas mediante la implementación de un fondo educativo que anteriormente "no se usaba".

"Es infinito el trabajo que se está haciendo en materia de infraestructura escolar. Si bien no nos da el tiempo material para resolver todo, estamos trabajando con mucho compromiso y pensando siempre en Sandra y Rubén", puntualizó.