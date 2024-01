EEUU: murió David Gail el actor de la serie Beverly Hills 90210

Pero fue su interpretación de Stuart Carson lo que lo hizo saltar a la fama. Durante ocho capítulos, Gail se ganó el corazón de los fanáticos de la serie adolescente Beverly Hills 90210 gracias a su carisma frente a la cámara, así como también por su rol en la serie, en donde tenía un interés amoroso con la protagonista Brenda Walsh (interpretada por Shannen Doherty).

La serie televisiva Port Charles fue su punto máximo de fama en la pantalla chica. La historia - que se centraba en las vidas profesionales y personales del equipo directivo del Hospital General de Port Charles - lo vio a Gail interpretar al Dr. Joe Scanlon durante 216 capítulos, a lo largo de 6 años.

En tanto la pantalla grande lo vio aparecer en películas como Some Girl (1998), Bending All the Rules (2002) y Perfect Opposites (2004) entre otras. Su último trabajo artístico fue encarnando la voz de un personaje para el videojuego Blacksad: Under the Skin.

Katie Colmenares, hermana del difunto actor, fue la primera persona en difundir la noticia. A través de sus redes sociales, la mujer escribió un largo y sentido mensaje para Gail a quien definió como su "mejor amigo".

"Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste conmigo a mi lado siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo listo para enfrentar cualquier cosa y cualquiera conmigo”, describió Katie quien acompañó sus palabras con una fotografía en la que se ve a ambos abrazados. Luego, concluyó: “Los osos nunca volverán a ser los mismos, pero te abrazaré tan fuerte todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, extrañándote cada segundo de cada día para siempre, nunca habrá otro”.

