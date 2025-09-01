El alfajor lidera el ranking de las 50 mejores galletitas del mundo

La plataforma Taste Atlas, que se dedica a investigar y recomendar la comida tradicional de los distintos países, publicó en sus redes sociales una lista de las 50 mejores galletitas del mundo.

El alfajor se convirtió en el ganador de un ranking de las 50 mejores galletitas del mundo

Taste Atlas es una guía de viaje gastronómica en línea creada por el periodista croata Matija Babi , que funciona como un mapa interactivo de comidas tradicionales de todo el mundo. De esta manera, la plataforma cataloga miles de platos, ingredientes y restaurantes , de los que ofrece descripciones, reseñas de expertos y usuarios, y rankings de las mejores comidas típicas, con el objetivo de preservar y promover la diversidad culinaria global.

En este contexto, en su último posteó en redes sociales, publicó el ranking de las 50 mejores galletitas del mundo, que dio como ganador al alfajor. En los siguientes puestos se ubicaron la melomakarona, la cookie de chips de chocolate, la stroopwafel y los marranitos.

alfajores.jpg El alfajor fue elegido la mejor galletita del mundo, según Taste Atlas.

En segundo lugar del ranking quedó la melomakarona, que es tradicional de la repostería griega y típico de la época navideña. Se trata de unas galletitas blandas y aromáticas, elaboradas con harina, sémola fina, aceite de oliva, jugo y ralladura de naranja, canela, clavo de olor y, en algunos casos, brandy o coñac. Una vez horneadas, se sumergen en un almíbar de miel, lo que les da una textura jugosa y un sabor dulce muy característico. Finalmente, suelen espolvorearse con nueces picadas en la parte superior.

En tercer lugar quedó la cookie de chips de chocolate, que es uno de los productos más populares y reconocidas a nivel mundial, originario de Estados Unidos. Se elabora con una masa a base de harina, manteca, azúcar, huevos y esencia de vainilla, a la que se le incorporan pequeños pedazos de chocolate que se derriten parcialmente durante la cocción.

El cuarto puesto fue para la stroopwafel, que estradicional de los Países Bajos y consiste en dos finas galletas redondas de masa similar a la de un waffle, con un patrón característico enrejado, unidas entre sí por un relleno de jarabe espeso de caramelo (stroop en neerlandés). Se consume colocándolo sobre una taza de café o té caliente, de modo que el vapor entibia el caramelo y lo vuelve más suave y pegajoso.

Por último en el puesto cinco se ubicaron los marranitos, que es un pan dulce tradicional de la repostería mexicana, muy característico por su forma de cerdo. Su masa suele llevar un endulzante natural, lo que le da un sabor particular, entre acaramelado y especiado.