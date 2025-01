El comunicado de ANSES que alerta sobre un importante trámite para miles de beneficiarios

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó a los titulares de sus prestaciones que deben presentar obligatoriamente la certificación negativa para recibir los haberes mensuales correspondientes a través de un comunicado. De no hacerlo, no podrán cobrar los montos y el bono previsional del organismo.

Qué es la Certificación Negativa de ANSES

Como bien se explica en el comunicado del organismo, la certificación negativa “sirve para acreditar que la persona no cuenta con cobertura de una obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones de ANSES ni programas sociales”. Se utiliza para realizar varios trámites ante organismos privados u oficiales y funciona como comprobante para que quienes no tengan ingresos formales puedan acceder a subsidios y programas sociales.