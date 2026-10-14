El duro y desgarrador testimonio de la familia de Jorge "Roña" Castro tras su muerte: "Se me fue la vida"

El excampeón mundial de boxeo falleció a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón. Su hija Quimey reveló que el exdeportista manifestó un fuerte dolor en el pecho antes de morir, mientras que su pareja, Noelia Vigliarolo, lo despidió con una emotiva carta

La muerte de Jorge Fernando "Roña" Castro , uno de los boxeadores más emblemáticos de la historia argentina , provocó una profunda conmoción en el ambiente deportivo. El excampeón mundial falleció este miércoles a los 59 años , luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en un bingo de Morón , en la provincia de Buenos Aires.

El exdeportista compartía una salida familiar con su hija Quimey Castro y la madre de la joven cuando comenzó a sentirse mal. Según el relato de su hija, manifestó un dolor en el pecho y, pocos minutos después, sufrió una descompensación que derivó en su fallecimiento.

La noticia generó numerosas muestras de afecto , pero los testimonios más conmovedores llegaron desde su círculo íntimo. Su pareja, Noelia Vigliarolo , publicó una extensa despedida en sus redes sociales, mientras que Quimey reconstruyó los últimos momentos de su padre y pidió que fuera recordado por su personalidad y su calidad humana.

El fallecimiento quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón. Aunque la familia atribuyó la muerte a un infarto, la causa no había sido confirmada oficialmente por las autoridades judiciales.

Una de las primeras personas en despedir públicamente al histórico boxeador fue Noelia Vigliarolo, su pareja durante los últimos años, con quien también compartía proyectos profesionales.

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La conductora y panelista publicó una carta acompañada de distintas fotografías de ambos, en la que recordó los momentos compartidos y expresó el dolor que le provocó su partida.

“Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

Vigliarolo y Castro también habían trabajado juntos en El Show del Roña y Noe, un programa que reflejaba la complicidad de la pareja y su vínculo más allá del ámbito deportivo.

En otro fragmento de su publicación, destacó que, pese a las diferencias propias de la convivencia, siempre mantuvieron una relación de acompañamiento mutuo.

“Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos compartimos... Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, escribió.

La despedida concluyó con un mensaje especialmente emotivo, en el que expresó la dificultad de imaginar su vida sin el exboxeador: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”.

Las palabras de la hija del boxeador

En diálogo con TN, Quimey Castro reconstruyó lo sucedido durante la salida familiar y explicó que la descompensación de su padre ocurrió de manera repentina.

La joven relató que se encontraban juntos en el bingo de Morón, una actividad que solían compartir. También explicó que, aunque sus padres estaban separados desde hacía aproximadamente 15 años, mantenían una buena relación y continuaban realizando encuentros familiares.

Según su testimonio, el primer indicio de que algo no estaba bien apareció cuando Castro regresó del baño y manifestó una molestia en el pecho.

“Estábamos bien y, de repente, me dijo: ‘Voy al baño’. Cuando regresó, me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Y yo le dije: ‘¿Por qué fumás como un salvaje?’”, recordó.

Ante esa situación, solicitaron la intervención del personal de seguridad del establecimiento. El exboxeador fue llevado a una habitación separada, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, los intentos por reanimarlo no dieron resultado y Castro falleció antes de que pudiera concretarse su traslado a un centro de salud. “Fue todo de repente. Lo llevaron a una habitación aparte, le empiezan a hacer el RCP y nada más”, relató su hija.

Quimey también aseguró que todo ocurrió en un período muy breve y atribuyó el fallecimiento a un problema cardíaco: “El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”.

Quimey Castro brindó detalles de la muerte de su padre.

La joven sostuvo, además, que la Policía Científica había determinado que se trató de una muerte por causas naturales. No obstante, hasta el momento no se difundió una confirmación judicial definitiva sobre la causa del fallecimiento.

La causa de muerte del Roña Castro y qué se investiga

De acuerdo con el parte policial, Jorge Castro se encontraba en el sector de máquinas del bingo de Morón cuando sufrió la descompensación. El encargado del establecimiento alertó a los servicios de asistencia médica y, posteriormente, un profesional constató su fallecimiento en el lugar.

La información policial también indicó que el excampeón mundial padecía diabetes y presentaba un nivel bajo de insulina, antecedentes que quedaron incorporados a las actuaciones.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 8 de Morón, que deberá establecer formalmente las circunstancias del episodio y la causa médica del fallecimiento.

Por el momento, el testimonio de su hija apunta a un posible infarto, aunque esa explicación corresponde a la versión familiar y no reemplaza las conclusiones que puedan surgir de las actuaciones judiciales.

Más allá de las circunstancias de su muerte, Quimey también expresó cómo desea que el público recuerde a su padre: “Quiero que se lo recuerde de la manera que lo recordamos todos. Él era bueno, así como era, no le importaba nada. Si se mandaba un moco, lo trataba de resolver”, manifestó.

Quién fue Jorge "Roña" Castro: el campeón mundial que protagonizó una de las mayores hazañas del boxeo argentino

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Jorge Fernando Castro construyó una de las carreras más destacadas del boxeo argentino y se convirtió en una figura reconocida tanto por sus conquistas deportivas como por su personalidad.

A lo largo de su trayectoria profesional disputó 144 combates, con un registro de 130 victorias, 11 derrotas y tres empates. De sus triunfos, 90 fueron por nocaut, una cifra que reflejó la potencia de sus golpes y su capacidad para definir peleas.

Su mayor consagración llegó el 12 de agosto de 1994, cuando derrotó al estadounidense Reggie Johnson en Buenos Aires y conquistó el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Sin embargo, la pelea que terminó de convertirlo en una leyenda ocurrió el 10 de diciembre de 1994, en Monterrey, México, frente a John David Jackson.

Después de soportar un combate adverso, en el que recibió numerosos golpes y parecía encaminado a la derrota, Castro conectó una izquierda decisiva durante el noveno asalto y consiguió una victoria por nocaut que quedó grabada en la historia del deporte argentino.

Aquella reacción se convirtió en uno de los episodios más recordados de su carrera y consolidó su imagen como un boxeador capaz de revertir situaciones aparentemente imposibles. Su estilo aguerrido, su resistencia y su carisma lo transformaron en uno de los grandes referentes populares del boxeo nacional.

La muerte del Roña Castro, a los 59 años, dejó una profunda tristeza entre sus familiares, allegados y seguidores. En medio de las muestras de reconocimiento por su trayectoria deportiva, las palabras de su pareja y de su hija reflejaron el costado más íntimo de una despedida inesperada.