El emotivo posteo de Antonela Rocuzzo para Lionel Messi tras la victoria de la Selección Argentina

Lionel Messi sigue haciendo historia con la selección argentina de fútbol y, como no puede ser de otra manera, Antonela Rocuzzo estuvo presente durante la victoria de Argentina ante Canadá. Luego del encuentro, la esposa del "diez" celebró la victoria del equipo con una serie de posteos en su Instagram.

A diferencia de la Copa América 2021 , realizada en plena pandemia, en esta edición los familiares acompañan de cerca a sus jugadores . El partido ante Canadá no fue la excepción para Antonela Rocuzzo , quien dijo presente para alentar al mejor jugador del mundo.

Messi festejando Desde el palco, Antonela grabó al astro argentino festejando luego de consumada la victoria. @Antonelarocuzzo / Instagram

Pero el festejo no quedaría ahí. Además de la fotografía, Antonela también subió un video a sus historias de Instagram - acompañado de un corazón - en donde puede verse a Lionel Messi festejando luego de conseguir la victoria y alcanzar una nueva final.

Las declaraciones de Lionel Messi tras el partido

Una vez más, la selección argentina jugará un partido definitorio por un torneo mayor. Messi - quién participará de su quinta final por Copa América - hizo eco del logro conseguido por la selección campeona del mundo: “es una locura lo que hizo y lo que viene haciendo este grupo. Jugar otra final, la cuarta seguida, es impresionante. Hay que disfrutarlo y destacarlo”

Luego del partido y visiblemente feliz, el astro recordó a ex-compañeros quienes no consiguieron alzar un título con la selección mayor: “muchas veces se nos quitó mérito por no haber ganado, pero después de ganar se valoran mucho más las finales jugadas. Y no es fácil, el recorrido es muy duro. Dios quiera que salga como la anterior”

Por último, el "diez" también explicó que, para los más grandes del grupo, estos partidos significan las "últimas batallas" juntos. “Tenemos que valorar y disfrutar el hecho de poder estar otra vez en una final juntos”, detalló Messi, haciendo Eco de lo que podría ser su último partido importante con el seleccionado argentino.