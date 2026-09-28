Libros para Aprender: Educación modificó los plazos para la selección de textos escolares de primaria + Agregar ámbito en









La Secretaría de Educación ajustó el cronograma del proceso por el cual provincias y escuelas eligen los libros de Lengua y Matemática que podrá adquirir el Estado. Argumentó la proximidad del cierre del año.

El Gobierno explica que, de acuerdo con el cronograma establecido y ante la proximidad del cierre del año calendario, resulta necesario adecuar los plazos.

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano modificó los plazos del proceso de selección de libros escolares de Lengua/Prácticas del Lenguaje y Matemática para estudiantes de primer y segundo ciclo y de séptimo grado del nivel primario, en el marco del programa Libros para Aprender. Así lo dispuso la Resolución 692/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell.

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La norma reemplaza el anexo con las bases del proceso, aprobado a fines de julio mediante la Resolución 476/2026, por una nueva versión que modifica los artículos referidos a la selección de títulos por parte de las jurisdicciones y de las escuelas. En los considerandos, el Gobierno explica que, de acuerdo con el cronograma establecido y ante la proximidad del cierre del año calendario, resulta necesario adecuar los plazos para optimizar los tiempos administrativos y operativos de la selección, adquisición y distribución de los libros.

Con las nuevas bases, cada jurisdicción tendrá cinco días hábiles para elegir los títulos, contados desde la sistematización del listado de libros recomendados. Luego, cada escuela contará con otros cinco días hábiles para hacer su propia selección a partir del listado definido por su provincia, plazo que empezará a correr una vez que la Unidad Ejecutora Nacional informe a las jurisdicciones los usuarios y contraseñas de cada institución. En ambos casos, la Secretaría de Educación podrá modificar esos plazos por razones operativas.

El proceso se inicia con una convocatoria a editoriales y personas físicas, que podrán presentar hasta dos títulos por asignatura y año de estudio, siempre acompañados de su respectiva guía de orientación docente. Las muestras, digitales y físicas, deberán entregarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la publicación de las bases.

Luego, una Comisión Asesora Nacional, integrada por especialistas designados por cada jurisdicción, evaluará las obras y las calificará como recomendadas o no recomendadas. Entre los títulos recomendados, las provincias harán su selección según sus diseños curriculares, y a partir de esa lista cada escuela elegirá un título titular y otro suplente por asignatura y grado. Si una jurisdicción no cumple con los plazos y tampoco responde a la intimación posterior, perderá la facultad de seleccionar títulos para ese año, mientras que si una escuela no envía su elección a tiempo se tomará la propuesta de su provincia.

Finalmente, el secretario de Educación aprobará mediante una resolución el listado de títulos recomendados, que tendrá una validez de 30 meses, junto con las selecciones de las jurisdicciones y de las escuelas, y el listado definitivo de libros que podrán adquirirse. Entre los fundamentos, la resolución recuerda que la Ley de Educación Nacional establece la obligación del Estado de proveer textos escolares y otros recursos pedagógicos a alumnos, familias y escuelas en situación económica desfavorable. También menciona que el programa Libros para Aprender fue creado en 2021 con el objetivo de entregar libros "uno a uno" a los estudiantes, y lo vincula con el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática, aprobados por el Consejo Federal de Educación.

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