El Gobierno designó a tres jueces cuyos pliegos habían estado frenados en el Senado + Agregar ámbito en









Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway se suman a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, mientras que Juan Manuel Mejuto integrará el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8. Sus postulaciones habían quedado demoradas durante meses.

Las tres postulaciones habían tenido un recorrido más largo que otros nombramientos judiciales.

El Gobierno nacional oficializó este lunes el nombramiento de tres magistrados en la Justicia nacional, a través de los decretos 1092, 1093 y 1094 de 2026, publicados en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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Mediante el Decreto 1092/2026, Alejandro Javier Catania fue designado vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, mientras que el Decreto 1093/2026 nombró a Juan Pedro Galván Greenway como vocal de la Sala A del mismo tribunal. Por su parte, el Decreto 1094/2026 designó a Juan Manuel Mejuto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal.

Los tres nombramientos se concretaron con el acuerdo del Senado de la Nación. La Cámara alta aprobó los tres pliegos el jueves 17 de septiembre, por unanimidad y con 66 votos a favor, en un trámite breve y sin debate. La votación se realizó en el primer tramo de la sesión, antes de la discusión de la ley de Inocencia Fiscal.

Las tres postulaciones habían tenido un recorrido más largo que otros nombramientos judiciales. Los pliegos no habían logrado en un principio las firmas necesarias en comisión para llegar al recinto y quedaron pendientes mientras otras designaciones avanzaban.

En el caso de Catania y Galván Greenway, sus candidaturas estuvieron congeladas durante más de cuatro meses por orden de la Casa Rosada, por supuestos vínculos con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia. Ambos habían expuesto ante la Comisión de Acuerdos en una audiencia pública el 6 de mayo, donde Galván Greenway negó tener vínculos con Tapia, pero los senadores frenaron la firma del dictamen. Los dos son actualmente jueces de primera instancia del fuero penal económico.

La nominación de Mejuto, en tanto, había quedado cajoneada luego de que trascendiera que firmó el primer comunicado de la agrupación Justicia Legítima, identificada con el kirchnerismo.

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