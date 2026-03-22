El mensaje de Tiago Nunes junto a su hijo en el día mundial del Síndrome de Down: "Un poquito de amor marca la diferencia" + Seguir en









“El mundo hoy está lleno de cosas difíciles, de guerras... Un poquito de amor marca la diferencia”, expresó el entrenador brasileño de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Las palabras conmovedoras de Tiago Nunes.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, Tiago Nunes protagonizó un momento que trascendió la cancha. El entrenador brasileño de la Liga Deportiva Universitaria de Quito aprovechó esta fecha, instaurada por la ONU para fomentar la conciencia social, y convirtió su comparecencia ante los medios en un poderoso mensaje de amor e inclusión al presentarse junto a su hijo.

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Luego del triunfo de su equipo frente a Manta 1-0 por el campeonato ecuatoriano. El DT brasileño presentó a su hijo Pedro, quien padece de Síndrome de Down. Allí, Nunes compartió unas palabras con la intención de generar conciencia.

Las conmovedoras palabras de Tiago Nunes El técnico Thiago Nunes comenzó diciendo: “Hoy es un día especial para mucha gente, para mi familia. Es 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, yo soy un afortunado de tener un hijo maravilloso. ¿No, Pedro? ¿No?.

Quiero aprovechar este momento para decir que hay miles y miles de familias que no tienen las mejores condiciones, las oportunidades para cuidar a sus hijos. Uno acaba descubriendo un mundo nuevo a partir de estas situaciones que aparecen en nuestras vidas. Hay muchas familias invisibles, gente que necesita apoyo y ayuda. Quiero marcar bastante el día de hoy. Es importante que todos tengamos la conciencia. Hay personas diferentes en el mundo, con características diferentes y que tenemos que respetar a todos incluir a todos. El mundo hoy está lleno de cosas difíciles, de guerras, de problemas... Y un poquito de amor marca la diferencia", agregó.

Por otro lado, agregó: “Hablo esto por experiencia, por ser padre de un caso no típico y tengo la bendición de disfrutar de este niño maravilloso que está acá y que me cambió la vida de nuestra familia y la mirada que teníamos del mundo. Somos una familia que entiende que mejorar o empeorar son pequeños detalles, que un partido de fútbol es eso y hay cosas más importantes. Somos todos iguales. Quise compartir un poco de mi experiencia con ustedes”.

La elección del 21 de marzo para conmemorar este día hace referencia a la trisomía del par 21, es decir, la presencia de un cromosoma adicional en el par número 21 del mapa genético humano, que da origen al síndrome.

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