El papa Francisco alertó sobre el juego online, el desarrollo de la inteligencia artificial y le hizo un pedido especial a Elon Musk

El papa Francisco disertó durante un evento llevado a cabo en el Vaticano para conmemorar los diez años del primer encuentro de los Movimientos Populares en la capital católica. Allí, el Sumo Pontífice advirtió sobre la creciente problemática de las apuestas en los casinos online y sentenció: " Eso no es un juego, es una adicción ".

Sobre el final de su disertación, Francisco se tomó unos minutos para advertir sobre los riesgos de las apuestas online y su proliferación en todos los estratos sociales y etarios . En ese sentido, criticó el rol de ciertos deportes de darle lugar a los casinos en internet: "me da tristeza ver que los partidos de fútbol y las estrellas deportivas promuevan plataformas de apuestas ".

"Eso no es un juego, es una adicción", explicó el Papa, quién luego agregó: " Es meterle la mano en el bolsillo a la gente , sobre todo a los trabajadores y a los pobres. Eso destruye familias enteras".

En ese sentido, el Sumo Pontífice le pidió a los dirigentes sociales presentes que comuniquen los riesgos que trae esta nueva práctica. "Cuenten sobre las enfermedades mentales, la desesperación, los suicidios que causa en cada casa cuando hay un casino a través del celular".

Además, Francisco aseguró que estas webs de juego online son "una de las cosas malas que trae la tecnología", aunque luego admitió que por otro este desarrollo "hace tanto bien". Sobre esto, el argentino concluyó: "Hay que buscar un equilibrio, no se puede quedar librado a la lógica de la ganancia".

Apuestas online adolescentes Las apuestas online surgen como un problema creciente entre niños y adolescentes.

En medio de conflictos mundiales sobre el uso de las redes sociales en menores y la propagación de discursos de odio a través de las mismas, Francisco se refirió a esta temática y el rol de los empresarios, sin nombrar a nadie en específico. "Los empresarios de la tecnología informática, de las redes sociales, de la inteligencia artificial tienen que dejar de lado la arrogancia de creer que están por encima de la ley", aseguró.

En esta línea, el líder de la Iglesia Católica les exigió a los líderes del sector "sean respetuosos de los países donde funcionan y sean responsables de lo que pasa en las plataformas que controlan". Además, el argentino aseguró que "tienen la obligación de evitar la propagación del odio".

"Tienen también la obligación de evitar que las redes se usen para diseminar la ludopatía, la pornografía infantil o facilitar el crimen organizado".

Por último, Francisco no fue esquivo y dejó una última conclusión para los grandes empresarios del sector: "Un consejito, paguen los impuestos".

La crítica del papa Francisco a la represión

El evento se llevo a cabo en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Allí, numerosos integrantes de Movimientos Populares - entre los que se encontraban los dirigentes Juan Grabois y Alejandro Gramajo-, se reunieron para escuchar las palabras del argentino.

Si bien Francisco no nombró directamente a funcionarios del gobierno de Javier Milei, si hizo una alusión a una represión que ocurrió " hace una semana", que coincide con las fechas en que ocurrió el ataque a los jubilados fuera del Congreso de la Nación Argentina. En referencia a esto, el Sumo Pontífice afirmó: " me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad"

Francisco gas pimienta.mp4 Vatican News

En esta línea, el argentino fue tajante y aseguró: "El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”, aseguró.

Durante el encuentro, Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) hizo referencia a las victorias y los reclamos del movimiento argentino y denunció que en el país "la gente se está muriendo de hambre". Ante esto, Francisco no fue esquivo y pidió: “que nadie quede tirado, por favor. Hay tantos tirados por las calles, tanta gente que no tiene que comer, tanta gente que está pidiendo algo, que perdió la casa, que perdió el trabajo. Es gente que no tuvo capacidad de ir adelante”.