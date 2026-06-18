El tren Sarmiento incorpora un viaje premium con asientos reclinables y baño: cuánto sale el pasaje y qué estaciones están habilitadas

El servicio diferencial del ramal Oeste funciona tres días por semana con paradas reducidas entre Moreno, Haedo y Once.

El pasaje costará $2.600 y la compra se realiza desde el sitio web o en boleterías habilitadas.

El Tren Sarmiento incorporó un servicio diferencial entre Moreno, Haedo y Once que ofrece asientos reclinables , aire acondicionado, baños a bordo y un sistema de acceso mediante código QR .

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La propuesta funciona tres veces por semana y se suma a la formación que une la terminal porteña con Bragado , aunque con un coche exclusivo destinado a pasajeros del corredor Oeste.

Instalaciones del Sarmiento premium

El nuevo coche diferencial del Tren Sarmiento fue diseñado para ofrecer una experiencia de viaje más confortable en comparación con el servicio convencional.

Entre sus principales características se destacan los asientos reclinables, con mayor espacio y comodidad, además de un sistema de climatización que garantiza aire acondicionado durante todo el recorrido.

A bordo, los pasajeros también cuentan con sanitarios habilitados y un sector de kiosco para la compra de bebidas y alimentos durante el viaje.

sarmiento premium baño Twitter @TrenesGenerales

El ingreso al andén y al transporte se realiza mediante la validación de un código QR incluido en el pasaje, mientras que una vez a bordo el personal verifica la correspondencia entre asiento y ticket.

Cronograma y estaciones disponibles

El servicio diferencial del Tren Sarmiento funciona tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes. Su recorrido conecta únicamente tres estaciones estratégicas del ramal, lo que permite reducir tiempos de viaje y agilizar el traslado entre el oeste del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Por la mañana, la formación parte desde Moreno a las 06:29, realiza una parada en Haedo alrededor de las 07:05 y finaliza su recorrido en Once a las 07:50.

En sentido inverso, el servicio de regreso sale desde Once a las 18:35, pasa por Haedo a las 19:21 y concluye en Moreno a las 19:56.

HORARIOS SARMIENTO

El coche diferencial se encuentra integrado a una formación que continúa su trayecto hacia Bragado, aunque el acceso al sector premium está restringido y separado del resto de los vagones del tren.

Cuánto sale y cómo conseguir el pasaje

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El valor del pasaje para utilizar el servicio diferencial del Tren Sarmiento fue fijado en $2.600. La compra de los tickets debe realizarse de manera anticipada, ya sea a través de la página web oficial (https://webventas.sofse.gob.ar/) o en las boleterías habilitadas.

No está permitido adquirirlos a bordo de la formación, por lo que es necesario contar con la reserva previa antes de ingresar al andén. Una vez adquirido el boleto, el usuario recibe un código QR que debe presentar al momento del acceso.