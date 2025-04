¿Es feriado el Jueves Santo 2025? Quiénes lo trabajan y cómo se cobra

El jueves 17 de abril fue decretado como día no laborable. Por lo que queda sujeta a la voluntad del empleador la prestación normal de tareas por parte del empleado.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1° de la Ley 27.399 sobre Feriados Nacionales y Días No Laborables, el Jueves Santo (17 de abril) se considera un día no laborable. En este sentido, el Artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece que “En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación". En dichos días, los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple. Vale destacar que este es obligatorio para la administración pública y las dependencias.