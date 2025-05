¿Es fin de semana largo? La decisión del Gobierno sobre el feriado del 25 de mayo

Luego del fin de semana largo que varios tuvieron, el pasado 1° de mayo por el Día del Trabajador y el 2 de mayo por día no laborable, estas fechas son altamente esperadas por los trabajadores. En esta ocasión, el Gobierno Nacional difundió el calendario oficial y se conoció que ocurrirá este domingo.

Feriados

Nada de descanso extra: el feriado del 25 de mayo no se traslada

Ya que el día de la Revolución de Mayo es un feriado que establece la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados en Argentina, el domingo 25 no será trasladado al lunes ni se adicionará un día no laborable puente. Esta normativa indica que los feriados conmemorativos históricos que caen en fin de semana no se mueven de su fecha original.