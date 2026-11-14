AUH de ANSES: chau a la Libreta en papel, ¿quiénes cobran el 20% retenido de forma automática?

Un cambio administrativo modifica el mecanismo de acreditación y alcanza a familias que reciben la asignación. Hay excepciones y condiciones que conviene conocer.

Las familias beneficiarias deberán prestar atención a las disposiciones vigentes para realizar sus trámites.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el procedimiento para acreditar los requisitos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y cobrar el dinero que queda retenido todos los meses. A partir de noviembre de 2026, una parte de los controles podrá verificarse mediante un intercambio de información entre organismos públicos , sin que las familias tengan que completar la documentación en papel cuando los datos estén disponibles.

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La medida quedó establecida mediante la Resolución 290/2026, publicada en el Boletín Oficial el 30 de septiembre. El nuevo esquema apunta a simplificar la acreditación de las condiciones de salud, vacunación y escolaridad que exige el programa para liberar el 20% acumulado de la prestación.

Hasta ahora, los titulares de la AUH debían presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación para demostrar que los chicos habían cumplido con los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar correspondiente. Esa documentación permitía acreditar las condiciones exigidas y habilitaba el cobro del dinero acumulado.

Con el nuevo mecanismo, ANSES podrá recibir información directamente de los organismos públicos responsables . El intercambio contempla la participación del Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación, que enviarán los registros necesarios para comprobar el cumplimiento de las condicionalidades.

La Resolución 290/2026 aprobó los procedimientos para implementar la acreditación automática de la escolaridad y estableció cómo deberá funcionar el intercambio seguro de información con ANSES. La medida se articula con la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , que había dispuesto la verificación automática de los controles sanitarios y de vacunación para los chicos de hasta 4 años inclusive.

Qué pasa si el Estado no cruza tus datos y todavía tenés que presentar el formulario

La eliminación de la obligación de presentar la Libreta en todos los casos no implica que el trámite haya desaparecido. El artículo 2 de la Resolución 290/2026 contempla una alternativa para quienes no tengan sus datos correctamente registrados o cuando exista algún inconveniente con la información enviada por los organismos públicos.

En esas situaciones, la presentación de la Libreta AUH seguirá vigente. Los titulares podrán acreditar las condiciones mediante el formulario tradicional ante ANSES, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el organismo.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, si un establecimiento educativo no informó la asistencia de un alumno, si hay diferencias en los registros o si los datos sanitarios no aparecen correctamente en los sistemas oficiales.

El cambio apunta a evitar trámites innecesarios, pero no elimina la responsabilidad de acreditar los controles correspondientes. Por eso, las familias deben prestar atención a sus registros y no asumir que el pago del complemento se realizará automáticamente en todos los casos.

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Cuáles son los requisitos de salud y educación que mira el organismo

La acreditación del 20% retenido está vinculada con el cumplimiento de las condiciones sanitarias y educativas establecidas para los chicos que reciben la AUH. Los requisitos varían según la edad y contemplan dos aspectos centrales.

niños de hasta 4 años inclusive: se deben acreditar los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio

chicos desde los 5 años: se debe certificar la asistencia al ciclo escolar correspondiente en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial

La información sanitaria debe surgir de los registros del Ministerio de Salud, mientras que los datos educativos se obtienen mediante el intercambio con la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

La normativa también establece que el mecanismo debe funcionar mediante un intercambio seguro de información entre las dependencias estatales y ANSES. El objetivo es que las familias no tengan que trasladar documentación que ya está disponible en los registros públicos.

Para los menores de hasta 4 años, cuando ANSES verifica automáticamente los controles sanitarios y las vacunas, el complemento reservado puede liquidarse de manera automática y mensual junto con el 80% habitual. Para los chicos en edad escolar, la acreditación de la asistencia educativa también podrá realizarse mediante el cruce de información.