Femicidio de Agostina Vega: una testigo declaró contra la dueña del Ford Ka y podría complicar su situación

Se trata de una extrabajadora del bar Wachitas, quien ya habló anteriormente y señaló a Soledad Andreani como proxeneta. También sumó la existencia de nuevas personas en el círculo de Barrelier.

Andreani se presentó este viernes ante la Justicia y se negó a declarar.

La investigación por el femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega (14) sumó nuevas declaraciones en las últimas horas, que podrían complicar a la tercera acusada Soledad Andreani , dueña del Ford Ka negro en el que trasladaron los restos de la menor. Se trata de una testigo que apuntó contra la mujer, tras sostener la existencia de nuevas personas vinculadas al círculo del acusado del crimen Claudio Barrelier .

La testigo, identificada como Carla y extrabajadora sexual del bar Wachitas, volvió a hablar públicamente y aportó detalles sobre el rol que habrían tenido dos mujeres del círculo más cercano a Barrelier . En diálogo con El Doce, identificó a Marianela Palmero, la madre de la hija del hombre , y la ubicó dentro de la estructura de funcionamiento del local bailable, un lugar que quedó bajo la lupa de los investigadores tras el asesinato de Agostina.

“Yo la conozco como la gringa Ludmila”, afirmó Carla y señaló que Palmero trabajaba junto a Andreani a partir de cumplir distintas tareas dentro del local , desde atender mesas hasta colaborar en el sector donde tocaban bandas en vivo. También indicó que vivía en la casa de barrio Cofico y habría estado en la propiedad durante la noche del crimen.

La testigo aseguró además que, tras conocerse públicamente el caso, se enteró de que Barrelier mantenía vínculos simultáneos. “Tenía tres mujeres: Ludmila, Soledad y la mamá de Agostina”, sostuvo Carla. Sin embargo, la acusación más fuerte apuntó contra Andreani, sobre quien dijo que “siempre fue una proxeneta de todas nosotras”.

Barrelier y Soledad La testigo aseguró que Barrelier mantenía vínculos simultáneos con tres mujeres: Ludmila, Soledad y la mamá de Agostina.

Andreani está acusada de encubrimiento, ya que el fiscal Raúl Garzón investiga si ayudó a Barrelier a descartar el cuerpo usando su Ford Ka negro. Este viernes, la mujer se presentó en la Justicia pero se negó a declarar y rechazó haber participado del crimen.

La audiencia se realizó pocas horas antes de que la Justicia levantara el secreto de sumario, una medida que permitirá a las partes acceder al expediente completo y conocer en detalle las pruebas reunidas por la fiscalía durante las primeras semanas de investigación.

Femicidio de Agostina Vega: rompió el silencio una exempleada del bar y complicaría a Soledad Andreani

Como un nuevo avance en la investigación por el femicidio de la adolescente de Córdoba Agostina Vega (14), trascendió en las últimas horas el testimonio de una exempleada del bar Wachitas, vinculado a la causa. La mujer rompió el silencio y brindó detalles que complican a la tercera acusada, y expareja de Claudio Barrelier, Soledad Andreani.

De acuerdo a lo comentado por la mujer, identificada como Carla, una trabajadora sexual, su testimonio dio pormenores de su experiencia en contacto con Andreani, sobre quien sostuvo: “Siempre fue una manipuladora mentirosa que se aprovechó de la situación de la gente”, aseguró.

Según relató en El Trece Tv, Andreani se presentaba públicamente como representante artística y organizadora de eventos musicales. “Eso decía, lo hacía, pero detrás de eso, tenía en la pieza dos o tres minas con dos o tres guasos”, declaró al respecto de Wachitas, vinculado a Andreani.