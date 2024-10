Fin de la moratoria previsional de ANSES: qué se necesita para jubilarse en 2025

El organismo anunció que no habrá prórroga para la moratoria que permitía regularizar aportes.

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , Mariano de los Heros, confirmó que no habrá prórroga para la moratoria previsional sancionada durante la gestión de Alberto Fernández. A partir de marzo de 2025, quienes no hayan regularizado sus aportes deberán optar por alternativas para poder acceder a la jubilación.

La moratoria previsional permite a las mujeres mayores de 60 años y a los hombres de 65 acceder a un plan de regularización de aportes en hasta 120 cuotas. Este plan está diseñado para quienes no logran reunir los 30 años de aportes requeridos para jubilarse. Además, incluye a personas de 50 años que tienen menos de 20 años de aportes, ofreciéndoles la posibilidad de realizar pagos adicionales para llegar a la jubilación sin deudas previsionales.

jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos

ANSES: hasta cuándo hay tiempo para aplicar

La vigencia de la actual moratoria previsional se extenderá hasta el 23 de marzo de 2025. A partir de esa fecha, quienes no hayan regularizado sus aportes ya no podrán acceder a este plan. Este plazo definitivo fue establecido durante la gestión de Alberto Fernández y ratificado por la actual administración, que decidió no incluir una prórroga en el proyecto de Presupuesto 2025.

Hasta ese momento, los interesados en adherirse a la moratoria deberán presentar su solicitud ante ANSES y cumplir con los requisitos establecidos para comenzar a pagar las cuotas correspondientes y alcanzar los años de aportes necesarios.

anses página.png

Cómo serán las jubilaciones de ANSES en 2025

Desde 2025, sin la moratoria previsional vigente, quienes no hayan completado sus aportes podrán acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio dirigido a personas mayores de 65 años que no cuentan con jubilación o pensión. La PUAM otorga el 80% de un haber mínimo y se actualiza según la Ley de Movilidad.

Además, quienes reciban la PUAM tendrán acceso a la cobertura de salud de PAMI, asignaciones familiares y otros beneficios sociales. Sin embargo, para quienes logren completar sus aportes a tiempo, las jubilaciones seguirán el esquema habitual de ANSES, con la posibilidad de acceder a una jubilación completa mediante la regularización previa o la utilización de otros mecanismos de compensación.