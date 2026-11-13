Los impactantes videos de la explosión en Remedios de Escalada: qué se sabe hasta ahora

Una fuerte detonación seguida de un incendio en pleno centro comercial generó tensión en la zona sur del conurbano.

Una fuerte explosión seguida de un incendio sacudió este viernes por la mañana el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús , tras la rotura accidental de un caño de la red de distribución de gas. El dramático episodio movilizó de inmediato a los vecinos y a los servicios de emergencia en una zona de alta circulación.

Las imágenes del fuego, la densa columna de humo y los destrozos en la vía pública no tardaron en viralizarse, mientras las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad para controlar las llamas y asistir a los damnificados. Al menos 20 personas resultaron heridas y cinco de ellas se encuentran en estado de gravedad.

El hecho se registró a las 9:44 en la intersección de las calles Iberlucea y Coronel Beltrán . De acuerdo con la información brindada por el municipio de Lanús, el incidente se originó cuando operarios de la empresa MetroGAS realizaban tareas de renovación de redes y una máquina dañó de forma accidental un caño maestro , lo que provocó una fuga inmediata.

Minutos antes de la detonación, varios residentes y frentistas ya habían advertido un fuerte olor a gas en el ambiente. Tras el estallido, los vecinos comenzaron a autoevacuarse de urgencia mientras se registraban explosiones secundarias por debajo de las veredas.

Las autoridades dispusieron el desalojo preventivo de viviendas, comercios y un geriátrico cercano. En el lugar operan intensamente dotaciones de bomberos de Lanús y Avellaneda , junto con personal de Defensa Civil.

Al menos 20 heridos por la explosión

Como saldo de la fuerte detonación en la zona comercial, se reportaron al menos 20 personas heridas por el fuego y la onda expansiva. Del total de afectados, cinco se encuentran en estado de gravedad, lo que generó máxima preocupación en los centros de salud locales.

Frente a la emergencia, los pacientes fueron asistidos y derivados de urgencia de acuerdo a la complejidad de sus cuadros. Los casos más graves fueron trasladados directamente al Hospital Interzonal de Agudos Evita, mientras que el resto de los heridos ingresó para su atención inicial al Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo" y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero.

Además de las personas afectadas, la violencia del estallido y el posterior incendio provocaron graves daños materiales en el área, registrándose hasta el momento un total de 29 vehículos completamente destrozados en las inmediaciones.

Los videos de la explosión

En medio del caos generado por la detonación, los impactantes videos capturados por los testigos comenzaron a circular rápidamente a través de las redes sociales. Los videos muestran la magnitud de las llamas en plena calle y los graves daños materiales sufridos por los automóviles estacionados en las inmediaciones,