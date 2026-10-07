Fuertes tormentas, inundaciones y granizo: así fue el temporal que afectó al AMBA y varias provincias

El SMN advirtió que las tormentas continuarían durante la noche. Las imágenes registradas durante el día muestran calles completamente cubiertas de agua, vehículos que avanzan con dificultad y zonas donde el tránsito quedó interrumpido.

Fuertes tormentas, inundaciones y granizo: las fotos y videos del temporal que afectó al AMBA y varias provincias.

El fuerte temporal, que afectó este miércoles al Área Metropolitana de Buenos Aires y otras provincias, dejó calles anegadas, caída de granizo, complicaciones en el tránsito y familias evacuadas . Las tormentas avanzaron durante la jornada por diferentes sectores del centro del país, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas de nivel naranja y amarillo.

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Las imágenes registradas durante el día muestran calles completamente cubiertas de agua, vehículos que avanzan con dificultad y zonas donde el tránsito quedó interrumpido. El SMN advirtió que en el AMBA las tormentas continuarían durante la noche.

La jornada comenzó con precipitaciones durante la madrugada en sectores de San Luis, Córdoba y La Pampa y luego los fenómenos avanzaron hacia Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos . En varias zonas se registraron tormentas fuertes, abundante lluvia en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y posibilidad de granizo.

En el AMBA , las lluvias provocaron anegamientos en diferentes localidades del conurbano. Una de las zonas más afectadas fue Merlo , donde varias calles quedaron bajo el agua.

También se registraron inundaciones en Villa Celina y Caseros , principalmente en sectores del oeste del área metropolitana. En El Palomar , el túnel de Ciudad Jardín quedó completamente inundado y el tránsito tuvo que ser interrumpido.

Granizo en Córdoba y fuertes lluvias en Rosario

Distintas localidades de Córdoba fueron sorprendidas por la caída de granizo. El hielo llegó a acumularse en las calles y desagües, mientras vecinos compartieron fotografías y videos del fenómeno.

El SMN había advertido que las tormentas podían estar acompañadas por granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente, abundantes precipitaciones en períodos cortos y ráfagas intensas.

Distintas localidades de Córdoba fueron sorprendidas por la caída de granizo. El hielo llegó a acumularse en las calles y desagües, mientras vecinos compartieron fotografías y videos del fenómeno.

En Rosario, por su parte, las precipitaciones fueron intensas desde las primeras horas del día. Hasta el mediodía habían caído 42 milímetros, mientras que en la localidad cercana de Funes el acumulado llegó casi a los 90 milímetros.

Gonzalo Ratner, titular de Gestión de Riesgo y Protección Civil de Rosario, informó que se habían recibido 70 reclamos por anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

El funcionario describió el episodio como una “lluvia fuerte en corto periodo de tiempo” y explicó que este tipo de precipitaciones repentinas son las que generan mayores dificultades sobre la infraestructura urbana.