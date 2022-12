Gran Hermano 2022: Agustín es el octavo eliminado del reality

“Cómo me fue a ganar este pibe, la put...”, fue la primera declaración de Agustín tras conocer el resultado y mostrar sorpresa por lo anunciado por Del Moro.

El joven de 25 años llegó a ser uno más queridos por al gente. Es, de hecho, el participante menos votado en la historia del juego con un 0,78%. Sin embargo, en los últimos días perdió el apoyo a base de actitudes y dichos repudiados por los seguidores de Gran Hermano 2022.

gran hermanjo agustín.jpg Télam

Gran Hermano 2022: las actitudes de Agustín

Una de las acciones que provocó el repudio de los televidentes fueron los dichos hacia Julieta Poggio, participante con carisma y apoyo dentro de la casa: "En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. No, pero es hermosa, boludo. Me calienta que sea así... No estaría con alguien así en pareja, pero sí para estar un rato. Qué linda. Y si no, no pasa nada. La mando a placa y la mierd... la saco".

Pero la polémica frase que motivó la salida de Agustín está relacionada al uso de fotos que recibía por parte de algunas chicas. "Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...", aseguró, haciendo alusión a una especie de "pornovenganza", delito que se encuentra incluido en el Código Penal.

En los últimos días, Guardis contaba con el respaldo de la gente, motivado por las placas anteriores en donde se vio como victorioso y fuerte.

Antes de tomar el remis que lo depositara en el programa conducido por Del Moro, Agustín brindó las últimas palabras hacia sus compañeros: “Les quiero decir que disfruten mucho, que yo vine a jugar con todos y por todo. Este era mi gran sueño. No sé si se cortará o no, capaz que nos vemos dentro de muy poco, no lo sé, así que veremos qué le depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, este es un juego así que relájense”.