Hallaron a una extraña criatura marina en San Clemente del Tuyú

Se trata de uno de los cetáceos menos conocidos del mudo. El operativo nocturno de la Fundación Mundo Marino no logró salvar al animal.

El zifio forma parte de la familia Ziphiidae, conocidos como las "ballenas de pico". Presenta un cuerpo es alargado y robusto.

Uno de los animales marinos menos conocidos del mundo, conocido como zifio, apareció en San Clemente del Tuyú, en la Costa Atlántica, y activó un o perativo de rescate de la Fundación Mundo Marino.

Ocurrió este martes cerca de las 19:30, cuando el equipo de la organización se dividió entre quienes se dirigieron a la playa céntrica para evaluar la situación y quienes prepararon el equipamiento en el Centro de Rescate.

Se trataba un cetáceo macho juvenil de 4,32 metros de largo y un peso estimado de una tonelada. Las tareas resultaron especialmente exigentes por la baja visibilidad y por el tamaño del animal. Además, el animal presentaba natación circular y retornos sistemáticos a la playa, un comportamiento que suele observarse en cetáceos con cuadros graves cuando quedan varados. Esto dificultaba su manipulación y estabilización para poder devolverlo al mar.

"El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Ese comportamiento nos indicaba que el cuadro era delicado. Aun así, seguimos intentando ayudarlo, sosteniéndolo, reflotándolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y salir nadando por sus propios medios", expresó Sergio Rodríguez Heredia, responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

Las tareas de rescate siguieron hasta casi las 21. El cetáceo ya se había alejado mar adentro, pero durante la recorrida de monitoreo en la mañana siguiente, el zifio apareció muerto cerca de donde lo habían asistido. "Es una pena que el animal no haya logrado sobrevivir, pero estamos conformes con el trabajo realizado durante toda la noche anterior. Cada individuo importa, y el hecho de intentar o no puede marcar la diferencia para que un animal tenga una segunda oportunidad”, ratificó Rodríguez Heredia.

De qué se trata un zifio El zifio forma parte de la familia Ziphiidae, conocidos como las "ballenas de pico". Presenta un cuerpo es alargado y robusto. Además, contiene una cabeza pequeña y un hocico estrecho. El tamaño de su cuerpo varía según la especie, pero suelen medir entre 4 y 10 metros de largo. Suele vivir en mar abierto, donde llega a profundidades extremas para alimentarse de los peces. Se sabe muy poco de esta especie ya que están poco tiempo en la superficie y habitan muy lejos de la costa. A escala global se conocen más de 20 especies de zifios con rasgos muy similares. .