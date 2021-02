Homenaje tragedia de Once

“Negamos que la muerte se naturalice, por ese motivo hoy no estamos en el Andén 1 de terminal de Once, no es un renunciamiento, sino por la gravedad de la situación, y si no podemos estar todos los integrantes del grupo mejor que no esté ninguno”, señaló el mensaje que la legisladora compartió desde su cuenta personal de Twitter.

Además, en las redes sociales se hizo una breve reseña jurídica, en la que se resaltó que “el año 2020 ha sido una bisagra para la búsqueda de justicia”, ya que “la Corte Suprema confirmó las condenas de 2015”.

Según destacaron, con ese fallo “se terminó con la trasnochada idea de la persecución política de odio y venganza como motor de nuestras acciones”.

A la vez, familiares de las víctimas señalaron que “se cerró un ciclo coronando con verdad y justicia, un largo camino de 8 años y 7 meses”.

“Ese fallo se dio por tierra con las dilaciones. La verdad estuvo y estará siempre de nuestro lado”, agregaron.