Brutal pelea entre un motociclista y un automovilista en Almagro

Ambos se cruzaron en pleno embotellamiento. El conductor de la moto aprovechó un semáforo para desatar su furia hasta que se vio obligado a retirarse.

El hombre de la moto se acercó con su casco para atacar al auto a golpes.

Un motociclista y un automovilista tuvieron un brutal encuentro durante una discusión de tránsito en el barrio porteño de Balvanera . El conductor de la moto desató su furia contra el vehículo hasta dañarlo y el piloto le contestó con gas pimienta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El desencuentro sucedió este lunes cerca de las 20.30 en la esquina de Gallo y Guardia Vieja y fue registrado por un testigo que pasaba por la zona, en pleno embotellamiento.

Todo comenzó cuando el motociclista aprovechó que el semáforo en rojo y utilizó su casco para violentar al vehículo gris.

“¡Bajate la concha de tu madre, bajate!“ , gritó el motociclista, mientras descargaba su enojo contra el vehículo. En medio de su furia, logró arrancarle el espejo retrovisor izquierdo y le dañó el parabrisas delantero.

No obstante, el conductor del auto decidió responder arrojándole gas pimienta en el rostro. Esto obligó al hombre de la moto a alejarse, mientras seguía insultando.

pelea moto y auto Todo comenzó cuando el motociclista aprovechó que el semáforo en rojo y utilizó su casco para violentar al vehículo gris. @perspectivasur

Violenta pelea callejera en Córdoba: cinco hombres se enfrentaron a los golpes, patadas y botellazos

Durante la madrugada de este lunes se registró un violento enfrentamiento en la ciudad de Córdoba, cuando un grupo de hombres se peleó a golpes, patadas y botellazos en plena vía pública, generando destrozos, insultos y la intervención posterior de la Policía, que tomó conocimiento del hecho tras un llamado al 911.

El episodio ocurrió sobre la calle San Lorenzo al 150 y fue grabado por un vecino que luego difundió las imágenes en redes sociales.

En el video se observa a alrededor de cinco hombres involucrados directamente en la pelea, mientras otras personas permanecían alrededor como testigos del violento cruce. La situación se desarrolló en pocos minutos, pero con una escalada rápida de agresiones físicas y verbales.