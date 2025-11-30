Horror en Pilar: detuvieron a un hombre que abusó sexualmente de su hija durante 27 años y la embarazó en dos ocasiones

Un hombre de 59 años fue detenido en Entre Ríos luego de huir de Pilar tras la denuncia de su hija. El calvario, que resultó en dos embarazos, comenzó cuando ella tenía solo seis años.

Un hombre de 59 años fue detenido en Entre Ríos luego de ser denunciado por su hija, víctima de abusos sexuales durante 27 años , hechos que resultaron en dos embarazos. El acusado estaba prófugo y quedó arrestado por el delito de “abuso sexual agravado” , tras una extensa investigación que culminó con su captura.

La detención, llevada a cabo por la División Búsqueda de Prófugos de la PFA, marca un punto crucial en el caso que conmociona a la localidad bonaerense de Pilar, donde se originaron los hechos.

El testimonio de la víctima, hoy de 35 años , revela un ciclo de violencia que comenzó cuando tenía apenas seis años. Los ataques ocurrieron en la vivienda familiar de Pilar, donde convivía con su padre y el resto de la familia.

El abuso persistió durante casi tres décadas , sin que nadie interviniera. Según la investigación, el silencio y la omisión del entorno familiar permitieron que los ataques continuaran sin denuncia alguna. Como consecuencia de estos hechos, la mujer quedó embarazada en dos oportunidades y fue madre producto de las agresiones.

El caso dio un giro cuando la mujer, acompañada por su nueva pareja, decidió denunciar los abusos. Ese paso activó de inmediato la actuación judicial.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, conducida por la fiscal Marcela Semeria. Dada la gravedad de la denuncia, se ordenó la detención del acusado y se encomendó la búsqueda a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Alertado por la inminencia de su captura, el hombre huyó de Pilar y se refugió en la provincia de Entre Ríos.

Cómo fue la captura del prófugo en Entre Ríos

La investigación se enfocó en rastrear su paradero hasta que los federales lograron ubicarlo en la ciudad entrerriana de San José. Con autorización judicial, los agentes iniciaron tareas de vigilancia para confirmar su identidad.

La detención se concretó en una vivienda ubicada en la calle 17 de Agosto al 2800, donde los efectivos confirmaron que se trataba del hombre buscado.

Tras su captura, fue trasladado a disposición del Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial de San Isidro, acusado de abuso sexual agravado, uno de los delitos más graves del Código Penal argentino.