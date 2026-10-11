Identificaron el cuerpo hallado en Las Toninas: era uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita + Agregar ámbito en









Oscar Barbero, de 64 años, había desaparecido el 21 de septiembre junto a Félix Mendieta, de 43, cuando ambos navegaban en kayak frente a las costas de Santa Teresita. La búsqueda continúa para encontrar al segundo hombre.

Identificaron el cuerpo hallado en Las Toninas: era uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita.

Uno de los dos kayakistas desaparecidos desde el 21 de septiembre frente a las costas de Santa Teresita fue identificado como Oscar Barbero, de 64 años. Su cuerpo fue encontrado el sábado en una playa de Las Toninas.

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La confirmación se produjo durante la madrugada de este domingo, cuando su hija reconoció la ropa y los objetos personales hallados junto al cuerpo. En tanto, continúa la búsqueda de Félix Mendieta, de 43 años, el otro hombre desaparecido.

El hallazgo ocurrió el sábado, alrededor de las 9, a la altura de la calle 4 y la playa, en Las Toninas. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Prefectura Naval Argentina y agentes de Defensa Civil.

Oscar Barbero, de 64 años, había desaparecido el 21 de septiembre junto a Félix Mendieta, de 43, cuando ambos navegaban en kayak frente a las costas de Santa Teresita. La búsqueda continúa para encontrar al segundo hombre. Municipalidad de La Costa Entre las pertenencias recuperadas había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Estos elementos permitieron orientar la identificación del hombre, cuya desaparición había motivado un amplio operativo de búsqueda por mar, aire y tierra.

Cómo fue la desaparición de los dos kayakistas Barbero había desaparecido junto a Félix Mendieta, de 43 años, mientras ambos navegaban en kayak frente a Santa Teresita. Durante aquella jornada, uno de ellos logró comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba mar adentro y tenía dificultades para regresar a la costa.

A partir de ese aviso, se desplegó un operativo con la participación de la Prefectura Naval, la Armada y otras fuerzas, que realizaron tareas de búsqueda para intentar localizar a los dos hombres. La investigación por la muerte de Oscar Barbero La causa quedó a cargo del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N.º 1 de Mar del Tuyú, quien dispuso las pericias correspondientes y la realización de una autopsia para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte. Tras la identificación de Barbero, la búsqueda continúa centrada en Félix Mendieta, cuyo paradero permanece desconocido. Las autoridades mantienen las tareas para encontrar al segundo kayakista, mientras la investigación judicial busca determinar qué ocurrió durante la travesía y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la desaparición de ambos hombres.

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