IFE: ¿Qué dijo la titular de ANSES sobre cómo seguirá?

“Por eso el equipo económico está evaluando cómo sigue y de qué manera va a evolucionar. Si va a ser con una nueva prestación, si va a ser con un nuevo derecho, o con un nuevo pago. Esto es lo que se está evaluando por estos días”, agregó la funcionaria.

“El proceso de bancarización que hicimos para las familias que no habían tenido nunca una CBU, casi dos millones y medio de personas, no habían estado bancarizados nunca antes del Ingreso Familiar de Emergencia, generó que pudiéramos decir que no solo tenemos registro de casi 9 millones de argentinos y argentinas que no tienen un ingreso estable registrado, sino que además están incluidas en el sistema bancario para seguir siendo sujeto de otros derechos o de otros ingresos que vayamos implementando en la medida que pase el tiempo”, destacó por último en declaraciones a Crónica TV.

El primer pago del IFE fue abonado entre abril y mayo. El segundo pago se concretó entre junio y julio; y el tercero, en agosto. Actualmente reciben el ingreso de $10.000, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo, trabajadores informales, desocupados y monotributistas de las categorías más bajas y para el personal de Casas Particulares.

El rango etario en donde más se concentraron los beneficios es entre los 25 y 34 años (3 millones), seguido por entre 18 y 24 años (2,5 millones), el rango etario más afectado por el desempleo. El rango con menor concentración de beneficiarios es el que va de los 55 a los 65 años (600.000), según los datos de la ANSES.