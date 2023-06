Indignado: usuarió comió una pizza, pidió llevarse las sobras y se las quisieron cobrar

“ Viví una situación lamentable y bastante bochornosa. Me quejé porque me querían cobrar las sobras para llevar y el empleado me invitó a pelear”, relató indignado.

Ante esta situación, el usuario agregó: “Les pregunté quién había sido el capo/a que se les había ocurrido y la excusa fue que les habían aumentado las bandejas de plástico. Le respondí que no correspondía y me hizo devolverle la bandeja y el cartón que envolvía las pizzas”.

Cuánto tenía que pagar

Por el recargo, el cliente tenía que abonar 200 pesos, pero la historia no terminó allí; molesto por la situación, le devolvió al mozo el envoltorio y la bandeja donde tenía la comida. La respuesta del dueño del lugar no tardó en llegar y casi se enfrentan a trompadas.

“Cuando se las devolví me dijo ‘y andate porque en la calle te hablo con otros términos porque te haces el vivo’. Cuando le pregunté por qué me hacía el vivo me dijo ‘salgo a las 00, tómatela porque te cag... a trompadas’, en frente de todos los clientes”, recordó.

Por último, el joven quiso compartir con sus usuarios el proceder de este restaurante para que nadie pase por lo mismo: “Le pregunté por qué me decía que salía a las 00 y se acercó a la entrada a volver a amenazarme. Cuando me di vuelta amagó a pegarme. Fue patético, me dio mucha risa y lástima”.

Los likes en la publicación no tardaron en llegar, la historia se viralizó y los usuarios de Twitter no tardaron en contestar.

“Una vez fuimos con mi esposa, nos atendió un mozo y nunca más vino. A los 40 minutos nos retiramos, nunca nos atendieron” y “Una vez me pedí una milanesa y tardaron como 2 horas encima me trajeron una cosa completamente diferente que ya ni me acuerdo”, compartieron las personas afectadas.