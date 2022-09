Los 9 libros más difíciles de terminar de la historia

Jorge Luis Borges decía que no debía sentirse culpa por abandonar la lectura de un libro. "Simplemente ese libro no fue escrito para usted", decía el más grande escritor argentino. Lo cierto es que las razones por las que decidimos abandonar un libro son tan numerosas como las razones por las que llegamos a los ellos. El autor de "Las flores del mal", Charles Baudelaire, celebraba "la gloria de no ser comprendido". Se cuenta que el profesor de literatura George Levine anunció que iba a cancelar sus clases para encerrarse a leer durante tres meses "Gravity's Rainbow", la novela de Thomas Pynchon. A estas alturas, habría que preguntarse por el mérito de "acabar" una novela, de leer todas las palabras contenidas en un libro. Un desafío más cercano al "logro deportivo" que a la actividad intelectual.