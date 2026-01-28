SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de enero 2026 - 07:25

La ANMAT le retiró la habilitación a otro laboratorio: los motivos

La decisión fue oficializada a través de la Disposición 122/2026, publicada en el Boletín Oficial. El organismo determinó que la firma no contaba con productos registrados ni actividad farmacéutica vigente.

La ANMAT retiró la habilitación a Laboratorios Paylos S.R.L. tras constatar que no posee medicamentos registrados en el organismo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el retiro de la habilitación de Laboratorios Paylos S.R.L., una empresa del sector farmacéutico que quedó inhabilitada para elaborar, importar y exportar medicamentos en la Argentina.

Informate más

Según consta en el expediente administrativo, la ausencia de medicamentos registrados implica que la empresa no desarrolla actualmente actividad productiva ni comercial vinculada al rubro farmacéutico, condición incompatible con el mantenimiento de una habilitación vigente.

Qué exige la ley para fabricar e importar medicamentos

Desde la ANMAT recordaron que la Ley N.º 16.463 establece la obligatoriedad de contar con autorización sanitaria previa para la fabricación, importación y distribución de medicamentos, así como el cumplimiento de los procedimientos técnicos exigidos para proteger la salud pública y los derechos de los consumidores.

En ese marco, el organismo señaló que “las compañías que no tienen al menos un medicamento activo en el registro nacional carecen de derecho a mantener una habilitación vigente”. En el caso de Laboratorios Paylos S.R.L., se constató que no contaba con certificados de productos en vigencia, lo que derivó en la cancelación del Legajo N.º 6262.

anmat medicamentos.jpg
La empresa qued&oacute; inhabilitada para elaborar, importar y exportar medicamentos por no contar con productos activos en el REM.

La empresa quedó inhabilitada para elaborar, importar y exportar medicamentos por no contar con productos activos en el REM.

La decisión contó con el aval del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), que analizó la situación del establecimiento y concluyó que no existían argumentos ni proyectos que justificaran la continuidad de la habilitación. La medida también recibió dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo.

Qué implica la resolución firmada por la ANMAT

La resolución, firmada por Luis Eduardo Fontana, administrador nacional de la ANMAT, fue remitida a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación formal. Con este acto administrativo, queda sin efecto la dirección técnica del laboratorio y la firma pierde la posibilidad de brindar servicios vinculados al acondicionamiento, importación y exportación de medicamentos, tanto a nivel nacional como internacional.

