La ANMAT prohibió más marcas de productos capilares por riesgos para la salud

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y alcanza a cosméticos sin registro, un medicamento en crema importado y un domisanitario comercializado en plataformas digitales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, uso, distribución, publicidad y comercialización de una serie de productos cosméticos, medicamentos y domisanitarios que no contaban con los registros sanitarios obligatorios, según disposiciones publicadas este martes en el Boletín Oficial .

La decisión se adoptó tras investigaciones iniciadas a partir de denuncias de consumidores , con el objetivo de proteger la salud pública frente a la circulación de productos de origen desconocido y sin control de calidad , muchos de ellos ofrecidos de manera electrónica en todo el país.

En el caso de los cosméticos, el organismo detectó la comercialización de una amplia variedad de productos capilares de la marca SUAD , entre los que se encontraban alisadores, tratamientos y champús , todos sin inscripción sanitaria. Según informó la ANMAT , la falta de registro impide verificar tanto su composición como su seguridad de uso .

En particular, la autoridad sanitaria advirtió sobre el riesgo asociado a los alisadores capilares , que podrían contener formol , una sustancia prohibida para este tipo de productos por su capacidad de liberar vapores tóxicos.

La exposición puede provocar irritaciones en piel, ojos y vías respiratorias , además de aumentar el riesgo de cáncer en casos de exposición prolongada.

Por ese motivo, se resolvió prohibir el uso, la venta y la distribución de todos los productos SUAD, en cualquier presentación o lote, debido a que se comercializaban sin datos del establecimiento elaborador ni garantías sanitarias.

Los medicamentos que retiró ANMAT del mercado

En paralelo, la ANMAT también ordenó retirar del mercado el medicamento extranjero MENTISAN, un ungüento mentolado fabricado en Bolivia, luego de constatar que no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales de la República Argentina.

Mentisan El Gobierno prohibió la venta de Mentisan. Aries

El producto era promocionado como tratamiento para afecciones respiratorias, irritaciones cutáneas y heridas leves, por lo que fue considerado un riesgo para la salud pública.

Asimismo, el organismo prohibió el domisanitario “Fungy Clean. Spray Anti-Hongos y Moho”, tras verificar que no estaba registrado ni ante la ANMAT ni ante la autoridad sanitaria bonaerense. La investigación se inició a partir de una consulta ciudadana y culminó con la prohibición total de su elaboración, uso, comercialización, publicidad y distribución, tanto en el país como en plataformas digitales.

Las medidas fueron adoptadas en el marco de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y serán comunicadas a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de evitar la circulación de productos ilegítimos y resguardar la seguridad de los consumidores.