ANMAT ordenó retirar del mercado productos de limpieza

La decisión se publicó en el Boletín Oficial. La medida se oficializó luego de algunas denuncias.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de distintos productos de limpieza y de cuidado personal que no contaban con registro sanitario ni con inscripción oficial ante el organismo. Las medidas quedaron formalizadas este viernes mediante varias disposiciones publicadas en el Boletín Oficial .

Según informó la autoridad sanitaria, las decisiones se adoptaron luego de denuncias y consultas que derivaron en investigaciones internas, donde no se lograron identificar establecimientos habilitados ni responsables registrados que respalden la fabricación y comercialización de los productos observados.

A través de la Disposición 74/2026 , la ANMAT prohibió limpiadores, desengrasantes y aromatizantes destinados a autos y motos de las marcas Muffler , Abro , Red Kong , Black Line y Autoamérica . El organismo señaló que ninguno de estos artículos figuraba inscripto en los registros oficiales y que, tras el análisis de las denuncias recibidas, no se hallaron datos de fabricantes o distribuidores debidamente habilitados.

En la Disposición 76/2026 , el organismo sanitario avanzó sobre un producto domisanitario rotulado como desinfectante para agua de piscinas marca Ingenia.

La actuación se inició luego de una consulta por la legitimidad del producto, ya que en la tapa se consignaba una marca diferente, Clorotech .

Desde la ANMAT explicaron que el producto fue clasificado como riesgo 2, categoría que comprende aquellos con mayor nivel de peligrosidad por su composición o actividad.

Por ese motivo, debía contar con un Certificado Nacional de Producto Domisanitario para poder circular en el tránsito interjurisdiccional. En este marco, se citó a la firma Servicios Bioaguas, señalada como productora, para que realizara el correspondiente reconocimiento.

Cosméticos sin inscripción sanitaria

Mediante la Disposición 94/2026, la ANMAT también prohibió la venta de productos de cuidado personal de las marcas El Árbol, RE! y Aromas de la Tierra.

El organismo indicó que, tras verificar su base de datos oficial, no se encontraron cosméticos registrados cuyos datos coincidieran con los consignados en los rótulos denunciados.

En la misma línea, la Disposición 95/2026 extendió la prohibición al uso, comercialización, publicidad y distribución, incluso en plataformas de venta en línea, de productos de la marca Leagus Cosmetics.

La falta de inscripción sanitaria llevó a la autoridad a advertir que estos artículos pueden provocar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas hasta un incremento del riesgo de carcinomas, especialmente nasofaríngeos.

Dentro de las actuaciones, la ANMAT alertó que entre los productos observados se encontraban alisadores de cabello comercializados sin autorización sanitaria. El organismo advirtió que estos cosméticos podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, una sustancia no autorizada para ese uso.

Según explicó la autoridad sanitaria, la exposición a vapores de formol puede generar irritación, ardor, picazón, lagrimeo, tos, sensibilización del tracto respiratorio y otras alteraciones graves tanto en usuarios como en aplicadores.

Otros productos sin aval oficial

Por último, mediante la Disposición 96/2026, la ANMAT prohibió la venta de una serie de productos para el cabello elaborados por la empresa Keratin Liss. El organismo fundamentó la decisión en la ausencia de inscripción sanitaria en el rotulado y en el potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Las resoluciones se enmarcaron en las acciones de control que la autoridad sanitaria mantiene para resguardar la salud pública, ante la circulación de productos que no cumplen con los requisitos legales y técnicos exigidos para su comercialización en la Argentina.