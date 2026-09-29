EEUU alertó por un "actor extranjero" por la detención de cinco hombres cerca de una base en Reino Unido + Agregar ámbito en









El secretario de Estado calificó el episodio como “muy serio”, pero evitó identificar responsables. Los detenidos fueron liberados bajo fianza.

Rubio aseguró que el episodio involucró a un “actor extranjero”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que un “actor extranjero” estuvo involucrado en el incidente registrado cerca de la base británica RAF Fairford, utilizada por las fuerzas estadounidenses, donde cinco hombres fueron detenidos por presuntos delitos vinculados con explosivos y la preparación de un acto terrorista.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Lo que ocurrió, lo que casi ocurrió, lo que podría haber ocurrido en el Reino Unido durante el fin de semana es una situación muy seria”, afirmó Rubio durante una entrevista con Fox News. Además, agregó: “Es una situación que claramente involucra las manos de un actor extranjero. Todavía no entraré en grandes detalles sobre eso”.

El funcionario no presentó pruebas ni precisó qué país estaría detrás del episodio, mientras la Policía Antiterrorista británica mantiene abierta la investigación. Los cinco sospechosos, todos ciudadanos británicos residentes en Londres y de entre 23 y 25 años, fueron liberados bajo estrictas condiciones de fianza.

Cinco ciudadanos británicos fueron detenidos cerca de RAF Fairford. @sputnik_brasil Qué pasó cerca de RAF Fairford Las autoridades recibieron durante la madrugada del domingo una alerta por tres camionetas blancas y movimientos sospechosos en las inmediaciones de RAF Fairford, en Gloucestershire. Los cinco hombres fueron detenidos inicialmente por presuntos delitos relacionados con explosivos y luego por sospechas de preparación de un acto terrorista.

La investigación también analiza si pudieron actuar como intermediarios de un Estado extranjero, de manera consciente o no. Pese a su liberación, el responsable de la Policía Antiterrorista, Laurence Taylor, aclaró que los hombres continúan bajo investigación.

Una fuente familiarizada con el caso indicó a Reuters que las camionetas no contenían explosivos viables. El operativo provocó además la evacuación de unas 85 viviendas cercanas y el establecimiento de un perímetro de seguridad alrededor de la zona. La Policía británica investiga una posible intervención de un Estado extranjero. @UKR_token Trump apuntó a una posible conexión con Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el episodio “podría estar” relacionado con Irán, aunque tampoco presentó evidencias. Tras conocer la liberación de los detenidos, cuestionó la medida y sostuvo: “Yo no lo habría hecho”. Por su parte, Irán rechazó cualquier participación en el incidente. Su embajada en Londres negó las versiones que vinculan a Teherán con el caso y calificó las especulaciones como “infundadas y maliciosas”. Hasta el momento, la Policía británica no atribuyó públicamente el episodio al gobierno iraní. RAF Fairford tiene un papel estratégico para Washington: la instalación británica es utilizada por fuerzas estadounidenses y sirvió para operaciones contra Irán. En los últimos meses, su seguridad había sido reforzada ante las tensiones derivadas del conflicto. Rubio anticipó que podrían conocerse nuevos detalles durante los próximos días: “Hay muchas más noticias que saldrán sobre esto en los próximos días”, aseguró, al tiempo que remarcó que existen límites sobre la información que Washington puede divulgar mientras continúa la investigación.