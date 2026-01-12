"Be Good", el reclamo en los Golden Globes contra el asesinato de Renee Good

Varias celebridades lucieron prendedores de "Be Good" en protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de que un agente matara a Good.

“Hay mucho que decir esta noche”, dijo Jean Smart , ganadora a Mejor Actriz en una serie Musical o de Comedia en los Golden Globes por Hacks de HBO Max , desde el escenario. “Dije mi discurso en la alfombra roja, así que no lo haré aquí, pero gracias. Hagamos lo correcto. Creo que todos sabemos en el fondo qué es lo correcto, así que hagamos lo correcto”.

Smart fue una de las celebridades que lucieron prendedores de "Be Good" en protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de que un agente matara a Renee Good , una mujer de 37 años, en Minneapolis la semana pasada.

En la alfombra roja, Smart declaró a Kevin Frazier de Entertainment Tonight: "Todo está un poco eclipsado por lo que está sucediendo en nuestro país. Siento que estamos en un punto de inflexión y espero que la gente mantenga la calma. Porque lo más difícil será mantener la calma, ya que requerirá mucho coraje y mucha moderación".

Añadió: "Sé que a algunas personas les molesta que los actores aprovechen oportunidades como esta para hablar de temas sociales y políticos, pero no estoy aquí ahora mismo hablando como actriz. Simplemente hablo como ciudadana y madre, y espero que la gente lo entienda ".

Respecto a Donald Trump el director Judd Apatow dijo a la audiencia: "Creo que ahora estamos en una dictadura" .

La presentadora Nikki Glaser abrió el programa diciendo sarcásticamente: “Los Globos de Oro: lo más importante que está sucediendo en el mundo en este momento”.

Glaser también se refirió a otros asuntos caóticos relacionados con Trump, incluidos los archivos de Epstein, cuando bromeó: "Y el Globo de Oro a la mejor edición es para el Departamento de Justicia".

Luego atacó a la cadena que transmitía la ceremonia y a los esfuerzos de Paramount por cortejar a Trump y ganarse su favor. "Y el premio a la mejor edición es para... CBS News . Sí. CBS News. El nuevo lugar de Estados Unidos para ver noticias basura". Eso se refería a los cambios en la división de noticias, que han generado sospechas y escrutinio tras las decisiones del director ejecutivo David Ellison.

Otros en el escenario hablaron ampliamente de tiempos difíciles.

Kleber Mendonça Filho, ganador del premio a la Mejor Película en Lengua No Inglesa por el thriller político El Agente Secreto, habló sobre el reciente retroceso y el regreso a la democracia en su Brasil natal. Esto ha generado comparaciones con lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. En el escenario de los Globos, Mendonça simplemente dijo: "Este es un momento muy importante en la historia para hacer cine. Aquí en Estados Unidos, en Brasil, los jóvenes cineastas estadounidenses hacen películas".

Jack Thorne, al aceptar el premio a la Mejor Miniserie por el proyecto que cocreó, Adolescencia, dijo: "Eliminar el odio es responsabilidad de nuestra generación. Requiere una reflexión desde arriba hacia abajo. La posibilidad parece remota ahora mismo, pero la esperanza es algo hermoso".