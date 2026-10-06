La Defensoría porteña lanzó una plataforma para orientar a las familias sobre derechos educativos

La herramienta gratuita reúne 264 preguntas frecuentes y más de 2.000 respuestas en lenguaje claro sobre inscripción, vacantes, inclusión y reclamos escolares. La puesta en marcha coincide con el inicio de la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 en la Ciudad de Buenos Aires.

La Defensoría porteña creó una herramienta con más de 2.000 respuestas sobre educación

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó el Navegador de Derechos, una plataforma web pública y gratuita destinada a orientar a las familias sobre trámites, reclamos y situaciones vinculadas con la trayectoria escolar de sus hijos e hijas en el sistema educativo porteño.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La herramienta se puso en marcha en simultáneo con el inicio de la preinscripción escolar para el ciclo lectivo 2027, que comenzó este lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el 6 de noviembre de 2026. El sitio ya está disponible en navegador.defensoria.org.ar.

El objetivo es facilitar el acceso a información clara sobre derechos educativos, especialmente en temas que suelen generar dudas o conflictos para las familias, como la falta de vacantes, los pedidos de apoyo para estudiantes con discapacidad, los reclamos sin respuesta, la convivencia escolar y los plazos administrativos.

El Navegador de Derechos reúne 264 preguntas frecuentes organizadas en cuatro ejes: inscripción y vacantes, educación inclusiva, reclamos e intervención, y vida escolar.

En total, la plataforma ofrece más de 2.000 respuestas en lenguaje claro. Cada contenido busca explicar qué hacer, qué plazos respetar y ante qué organismos o autoridades acudir frente a distintas situaciones del recorrido escolar.

Desde la Defensoría remarcaron que la herramienta fue diseñada para acompañar a las familias en momentos clave del año educativo y para ordenar información que muchas veces se encuentra dispersa o expresada en términos difíciles de comprender.

El diagnóstico detrás de la plataforma

El desarrollo del sitio se basó en consultas y reclamos reales recibidos por la Defensoría. Para definir los contenidos, los equipos técnicos analizaron 5.217 presentaciones realizadas entre 2022 y 2025.

Ese relevamiento permitió identificar cuáles son las preguntas más frecuentes de las familias, qué temas generan mayores obstáculos y qué tipo de orientación resulta más necesaria durante los procesos de inscripción, solicitud de vacantes, inclusión educativa o intervención ante conflictos.

Buscador de escuelas y normativa explicada

Además de las preguntas frecuentes, el Navegador incluye un buscador y comparador de escuelas. La función permite filtrar más de 1.983 establecimientos porteños por zona, nivel, tipo de gestión y jornada.

La plataforma también incorpora el calendario oficial de inscripción, 98 normas explicadas y un glosario con más de 200 términos del ámbito educativo.

Otro punto destacado por el organismo es que el sitio no requiere registro ni recolecta datos personales. El diseño fue adaptado a estándares internacionales de accesibilidad y privacidad.

Preinscripción escolar 2027

La puesta en marcha del Navegador coincide con el calendario de preinscripción escolar 2027 en la Ciudad de Buenos Aires. Durante ese período, las familias podrán utilizar la plataforma para consultar información sobre vacantes, documentación, plazos, criterios de asignación y vías de reclamo.

La Defensoría también difundió la herramienta a través de sus canales institucionales en redes sociales, entre ellos Instagram, X y Facebook.